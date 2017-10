Inspectorii antifrauda fiscala au descoperit o retea de 72 de firme specializate in crearea unor circuite de tranzactionare fictiva de carne si subproduse din carne, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale. Prin diminuarea bazei impozabile a profitului si deducerea nelegala a TVA, cele 72 de firme au prejudiciat statul roman cu peste 46 milioane lei.

Societatile au achizitionat carne si produse din carne de la furnizori persoane fizice asupra carora planeaza suspiciunea ca au achizitionat animale, in viu, de la proprietari, persoane fizice, insa au inregistrat in evidenta financiar – contabila facturi fictive de la firme fantoma (fara bunuri in patrimoniu, fara spatii de depozitare a marfurilor sau mijloace de transport, fara salariati si fara a putea justifica achizitii reale, necesare unor livrari ulterioare), in scopul diminuarii bazei impozabile a profitului impozabil si deducerii nelegale de TVA.

Lantul tranzactional avea ca initiatori societati fara active, care erau infiintate si functionau pe perioade scurte, apoi erau abandonate si inlocuite cu altele. Aceste firme acumulau obligatii fiscale de plata catre bugetul de stat, prin declarare si neplata.

O parte dintre reprezentantii legali ai celor 72 de firme verificate au recunoscut implicarea in desfasurarea circuitelor fictive, iar in urma explicatiilor oferite de catre administratorii “furnizorilor”, inspectorii antifrauda au constatat ca acestia sunt oameni simpli, fara posibilitati materiale, unii dintre ei fara locuinta sau adapost si cu un nivel scazut de cultura si cunostinte care ar fi cauzat dificultati in desfasurarea unor activitati economice cu cifre de afaceri de milioane de lei.

Au fost infiintate sau reactivate societati care au pretins realizarea unor activitati de comert intern (inclusiv prestari de servicii), al caror principal si unic scop a fost de a permite celorlalte verigi din lantul de tranzactionare sa realizeze deducerea unor sume de bani reprezentand impozite si taxe datorate, prin inregistrarea/declararea in evidentele contabile a unor operatiuni fictive de vanzari/cumparari de bunuri sau servicii.

Pentru disimularea realitatii operatiunilor de vanzare/cumparare mentionate mai sus s-a procedat, inclusiv, la rularea unor sume de bani prin conturile bancare ale persoanelor implicate, ca si cum ar reprezenta contravaloarea bunurilor/serviciilor/avansurilor in cauza. Membrii grupului au asigurat fluxul sumelor de bani prin conturile societatilor cu scopul principal al ascunderii originii ilicite a acestora si cu scopul subsidiar de a intari aparenta de realitate a operatiunilor comerciale.

Mai mult decat atat, pentru exercitarea in mod nelegal a dreptului de deducere a TVA membrii grupului au simulat operatiuni comerciale intracomunitare constand in livrari de carne si produse animale catre parteneri intracomunitari din Bulgaria, Ungaria si Polonia. Pentru investigarea acestora au fost initiate activitati de cooperare administrativa, iar in urma analizarii informatiilor furnizate de organele fiscale din tarile partenere s-a concluzionat ca pretinsele operatiuni economice nu au avut loc in fapt.

