Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, autorul OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada, a fost ales presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legislatia din domeniul Justitiei, potrivit Agerpres.

Catre Comisia parlamentara speciala pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei, al carei sef este Florin Iordache, vor fi transmise toate actele normative cu incidenta asupra Justitiei, aflate in procedura parlamentara la comisiile permanente, in vederea interpretarii si adoptarii in corelare cu obiectivele acestui for.

Din aceasta comisie fac parte 23 de parlamentari, intre care Eugen Nicolicea, Florin Iordache, Adrian Tutuianu,...