”Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la O.U.G. nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, apreciind ca aceasta contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (5) privind regimul ordonantelor de urgenta, afecteaza principiul securitatii raporturilor juridice, principiul separatiei si echilibrului puterilor in cadrul democratiei constitutionale si principiul suprematiei legii, consacrate de art. 1 alin. (3), alin. (4) si alin. (5) din Legea fundamentala, precum si art. 11 si art. 148 alin. (2) din Legea fundamentala referitoare la obligatiile Romaniei decurgand din dreptul international”, potrivit unui comunicat emis de Avocatul Poporului.

Potrivit institutiei, in anul 2016, observand expirarea termenului pentru care scolile doctorale au autorizatii provizorii, Guvernul Romaniei a intervenit pe calea Ordonantei de Urgenta nr. 96/2016 pentru deblocarea situatiei. Un an mai tarziu, Executivul a promovat o noua ordonanta de urgenta de prorogare a termenului pana la care scolile doctorale autorizate provizoriu sunt considerate acreditate, Nota de fundamentare a O.U.G. nr. 54/2017 furnizand aceeasi justificare cu cea a O.U.G. nr. 96/2016.

”Astfel, Avocatul Poporului observa faptul ca motivarea situatiei extraordinare si a urgentei ordonantei de urgenta din anul 2017 este identica cu cea din anul 2016. Totodata, rezulta ca, de la intrarea in vigoare a Legii nr. 1/2011 si pana in prezent, nu a fost realizata evaluarea scolilor doctorale de catre institutiile indrituite de lege cu aceasta sarcina. Prin urmare, circumstantele pentru care legiuitorul delegat (Guvernul) a actionat in anul 2016 au ramas neschimbate, dar pierd caracterul de noutate, specific unei situatii extraordinare”, precizeaza Avicatul Poporului.

Mai mult, Avocatul Poporului apreciaza ca interesul public care trebuie protejat este ”chiar asigurarea unui invatamant de calitate, cu atat mai mult cu cat emiterea diplomelor de doctor in lipsa aplicarii legislatiei nationale si internationale cu privire la standardele de calitate a facut obiectul a numeroase critici, atat pe plan intern cat si la nivel international”. In aceste conditii, poate fi retinuta ”ingerinta nejustificata a Guvernului in atributiile de legiferare ale Parlamentului, ceea ce contravine principiului constitutional al separatiei puterilor in stat”.

Guvernul a adoptat, in luna august, OUG, care prevede ca scolile doctorale isi mentin acreditarea pana la realizarea procesului de evaluare periodica, dar nu mai tarziu de 1 octombrie 2019. Masura vine dupa modificarea metodologiei de evaluare a scolilor doctorale, adoptata de Ministerul Educatiei in decembrie 2016.

Sursa foto: Agerpres