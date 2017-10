Este o miscare fara precedent in Romania – aproape 3.000 de judecatori si procurori s-au unit, semnand un memoriu indreptat impotriva lui Tudorel Toader, Ministrul Justitiei (PSD), care a propus eliminarea separatiei puterilor in stat si putere sporita in mod vadit Ministerului Justitiei, acest lucru contravenind in mod clar unui stat democratic, dar si regulilor Uniunii Europene.

In Romania, erau in 2015 un numar de circa 7.500 de judecatori si procurori. In curand, daca rata de crestere a semnaturilor se va pastra constanta, mai bine de jumatate din TOTI procurorii si judecatorii din Romania vor fi semnat memoriul.

Mai mult, semnaturile sunt publice, fiecare magistrat semnand cu nume si prenume, vizibil, unindu-se, poate pentru prima oara in istorie (exceptand mariri de salarii – n.r.), impotriva unui inamic comun – subrezirea justitiei. “Nu se mai poate accepta intoarcerea in timp, la reglementari legislative existente anterior anului 1989, prin readucerea Justitiei sub control politic si largirea nepermisa a atributiilor ministrului Justitiei", spun acestia.

Tudorel Toader s-a transformat, prin actiunile sale din ultimele saptamani - ignorarea avizului negativ CSM, a institutiilor statului si a organismelor independente - intr-un personaj detestabil de mare parte din clasa magistratilor si procurorilor, devenind, practic, un nou ministru “alta intrebare” Florin Iordache.

Tudorel Toader, sustinut de PSD-ALDE si, din spate, in special de condamnatul penal Liviu Dragnea si cercetatul penal Tariceanu, pare sa nu cedeze. In cazul in care proiectul de legi va trece in Parlament, pe multiple canale online sunt anuntate proteste de amploare in toata Romania.

Intregul sistem democratic din tara este in pericol, la doar 9 luni de cand PSD a fost desemnat a servi interesele tarii.

Semnatarii eticheteaza pachetul de legi promovat de Tudorel Toader drept un "veritabil experiment judiciar", rodul unei "pregatiri neserioase" si cer "retragerea sa", dar nu oricum, ci "evitand intrarea in Parlament".

"Chiar daca proiectul contine si propuneri ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale magistratilor ori ale asociatiilor profesionale, formulate de-a lungul timpului, acestea reprezinta simple corectii ale sistemului actual, pregatirea neserioasa a unui veritabil experiment judiciar, in lipsa oricaror studii si prognoze, putand determina consecinte foarte greu sau chiar imposibil de remediat. Prin urmare, avand in vedere vointa majoritatii covarsitoare a magistratilor, va solicitam, pentru inlaturarea oricaror dubii privind deturnarea acestui proiect in defavoarea magistraturii, sa dispuneti retragerea sa (respingerea in Guvern, dupa caz, evitand inaintarea in Parlament), cerand Ministrului Justitiei sa initieze si sa dezvolte un dialog concret, efectiv, cu magistratii, Consiliul Superior al Magistraturii, asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, pentru a imbunatati cadrul legislativ, dupa efectuarea studiilor de impact cuvenite si dupa prezentarea unor motivari serioase si credibile referitoare la modificarile propuse, in scopul modernizarii justitiei, in acord cu Mecanismul de cooperare si verificare".