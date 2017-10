In paralel cu intalnirea dintre Tudorel Toader si ambadasorul neamt Cord Meier-Klodt, circa 3.000 de judecatori si procurori au semnat un memoriu indreptat impotriva ministrului Justitiei, cel care care a propus modificarea legilor justitiei.

Discutiile dintre cei doi oficiali au vizat proiectul legii de modificare si completare a Legilor justitiei, respectiv Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Dupa aceasta intalnire, ministrul Justitiei a declarat ca procedura de numire in functiile de conducere la Ministerul Public va fi supusa unui aviz al Comisiei de la Venetia.

"Cu referire la Inspectia Judiciara, a subliniat din nou necesitatea consolidarii independentei acesteia, inclusiv prin organizarea acestei institutii in mod autonom, atat fata de Consiliul Superior al Magistraturii, cat si fata de Ministerul Justitiei", se arata in comunicatul emis de Ministerul Justitiei.

Totodata, Ministerul Public a subliniat stransa legatura cu Comisia Europeana, urmand sa aiba loc o intrevedere la nivel inalt cu Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, dupa finalizarea, de catre Ministerul Justitiei, a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legilor justitiei.

Ambasadorul Meier-Klodt a reiterat interesul comun ca Romania sa indeplineasca, cat de curand posibil, recomandarile remanente din raportul MCV al Comisiei Europene din ianuarie 2017. In acest context, ambasadorul a subliniat importanta majora a garantarii independentei justitiei, cea care a contribuit, in mare masura, la cladirea increderii partenerilor straini in consolidarea statului de drept in Romania.

Tudorel Toader s-a transformat, prin actiunile sale din ultimele saptamani - ignorarea avizului negativ CSM, a institutiilor statului si a organismelor independente - intr-un personaj detestabil de mare parte din clasa magistratilor si procurorilor, devenind, practic, un nou ministru “alta intrebare” Florin Iordache.

Tudorel Toader, sustinut de PSD-ALDE si, din spate, in special de condamnatul penal Liviu Dragnea si cercetatul penal Tariceanu, pare sa nu cedeze. In cazul in care proiectul de legi va trece in Parlament, pe multiple canale online sunt anuntate proteste de amploare in toata Romania.

