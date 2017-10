MInistrul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a sosit miercuri la sediul DNA, unde ar urma sa aiba loc noi audieri in dosarul "Belina", in care este suspectata de abuz in serviciu. Si Orlando Teodorovici se afla la sediul DNA, ca martor, potrivit propriilor declaratii.

Prezenta lui Sevil Shhaideh la DNA are loc in contextul in care premierul Mihai Tudose doreste inlocuirea sa din Guvern tocmai din cauza problemelor in justitie, iar joi este programata sedinta Comitetului Executiv al PSD in care este asteptata decizia definitiva pe acest subiect, potrivit News.ro.

In aceeasi situatie se afla si Rovana Plumb, acuzata in acelasi dosar.

Shhaideh se afla pentru a doua oara la DNA in acest dosar, prima data ea venind la sediul directiei in data de 22 septembrie.

Vicepremierul Sevil Shhaideh este suspecta de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cand era secretar de stat la MDRAP, intr-un dosar conform caruia, in 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private, sustin procurorii anticoruptie.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova