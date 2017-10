Coalitia PSD-ALDE a decis ca modificarile legilor Justitiei sa fie adoptate de Parlament pana la finalul anului, potrivit News.ro.

Si premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, ca, in opinia sa, legile Justitiei ar trebui trimise direct Parlamentului, pentru consultari si dezbateri in comisii. "Ca sa nu ne mai chinuim, eu cred ca legile Justitiei ar trebui duse direct la Parlament, sa faca consultari, sa se duca in Comisii", a afirmat Tudose.

El a precizat ca in acest sens este necesar si acordul politic al coalitiei.

In ceea ce priveste Inspectia Judiciara, premierul a spus ca este necesara o dubla subordonare.

"In mod normal, Inspectia Juridica ar trebui sa fie un organism independent. Numai ca cine ii numeste? Si atunci, poate aparea subordonarea. Poate veni cineva cu o solutie. Trebuie si un anumit control apoi - daca oamenii aia superbi care sunt pusi o iau razna? O solutie.... am vorbit cu domnul Toader sa incercam sa imaginam o dubla cheie, sa nu fie doar mana cuiva, ci si a altcuiva, iar daca ambele decid ca lucrurile au luat-o razna, sa poata interveni. Teoretic, inca legile justitiei nu sunt la Guvern, asteapta niste avize, Comisia de la Venetia se intruneste parca abia prin decembrie, poate atunci Parlamentul si-o asuma", a afirmat premierul.

El a mai spus ca sustine legea raspunderii magistratilor, dar intr-o anumita forma. "Nu in ideea de a le pune hat, dar un pic de responsabilitate trebuie. Nu sa facem un capastru. Luam la intamplare un magistrat, cand numara spetele in zeci, sute de dosare, e o problema, nu poti sa faci asta fara sa faci o greseala", a mai spus Tudose.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca sunt trei variante pentru Inspectia Judiciara, dar ca exista mici sanse ca institutia sa ramana la Consiliul Suprem al Magistraturii.

”Pe 23 august am spus ca sunt trei variante, da? Varianta de a ramane la CSM consolidand independenta, autoritatea Inspectiei judiciare, o varianta de a o aduce la Ministerul Justitiei si a treia varianta de a dobandi statut de autoritate autonoma independenta pe baza unei legi proprii de organizare, de functionare. Faptul de a ramane Inspectia Judiciara la CSM e cel mai putin probabil, dat fiind ca dincolo de enunturile facute de pe 23 august am vazut cu totii ce s-a petrecut in ultima perioada in raporturile dintre Inspectia Judiciara si CSM, Inspectia Judiciara si entitatile pe care le controleaza, adica nu e numai o disfunctionalitate de principiu, e una concreta a modului in care se pozitioneaza unele fata de celelalte”, a spus Tudorel Toader.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ proiectul privind modificarea legilor Justitiei, argumentand ca acesta "nesocoteste" in aspecte esentiale garantii fundamentale privind functionarea sistemului judiciar si contravine dispozitiilor constitutionale.

Argumente se regasesc in avizul negativ dat de CSM proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

CSM sustine ca activitatea instantelor judecatoresti nu poate fi controlata de structuri care fac parte din autoritatea executiva si ca propunerea ministrului Justitiei incalca dispozitiile constitutionale privind independenta justitiei si separatia puterilor in stat.

Magistratii mai arata ca asigurarea managementului bugetar al instantelor de judecata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, asa cum prevede articolul 136 din Legea 304/2004 pe care ministrul Justitie a propus sa-l abroge, asigura principiul constitutional al independentei justitiei.

"S-a aratat ca este indubitabil faptul ca principiul independentei justitiei implica o serie de garantii, cum ar fi, printre altele, garantiile financiare, independenta administrativa a magistratilor, precum si independenta puterii judecatoresti fata de celelalte puteri in stat”, explica CSM.

Magistratii nu sunt de acord nici cu propunerea ministrului referitoare la raspunderea patrimoniala a magistratilor pentru erorile judiciare, potrivit careia se impune statului obligatia de a exercita o actiune in regres impotriva judecatorului sau procurorului pentru acoperirea prejudiciului creat in urma unor erori judiciare, spunand ca aceasta „ridica probleme de constitutionalitate”. "Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat ca exercitarea dreptului la actiunea in regres trebuie sa fie lasata in continuare la latitudinea titularului actiunii – statul si nu sa devina o abligatie, aceasta fiind regula generla de drept in ceea ce priveste exercitarea dreptului de catre titularii acestora”, spun magistratii.

De asemenea, in ceea ce priveste conditiile de acces in magistratura propuse de ministrul Justitiei, respectiv varsta minima de 30 de ani si vechime de minim 5 ani in profesie, CSM spune ca acest lucru poate duce la scaderea calitatii profesionale a magistratilor.

"Sistemul propus ii va obliga pe absolventii de drept sa se orienteze catre alte profesii juridice, in special catre profesiile liberale. Este greu de crezut ca acestia, dupa varsta de 30 de ani si dupa o experienta profesionala de minimum 5 ani, daca au reutit sa se adapteze acelei profesii si au inceput sa obtina rezultate bune si un venit incurajator, vor renunta la o cariera in curs de consolidare, cu reale premise de dezvoltare, pentru a incepe o alta cariera, in magistratura”, explica CSM, care mai spune ca inconvenientul varstei tinere si lipsei de experienta a magistratilor poate fi remediat prin alte masuri, precum cresterea perioadei de stagiatura sau cea a pregatirii profesionale in cadrul Institutului National al Magistraturii.

Consiliul mai spune ca procedura de concurs propusa de ministrul Justitiei pentru promovarea in functii de executie a judecatorilor si procurorilor nu este sustenabila in practica, pentru ca presupune evaluarea lucrarilor intocmite de toti candidatii care au promovat proba scrisa.

Magistratii sustin, de asemenea, ca salarizarea judecatorilor si procurorilor care promoveaza pe loc incalca principiul egalitatii in fata legii, pentru ca trateaza diferit categoria magistratilor in raport cu alte categorii profesionale, pentru care promovarea in functii, trepte si grade aduce si o majorarea corespunzatoare a salariului.

"O astfel de masura este o solutie discriminatorie, in conditiile in care in tot sistemul bugetar exista sistemul promovarii in trepte si grad sau in functie si grad, care are impact asupra salarizarii. (...) Aceasta masura reprezinta o intruziune in statutul magistratului, fiind astfel neconstitutionala”, se arata in documentul emis de CSM.

Referitor la procedura de numire in functiile de conducere la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si Directia de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), CSM spune ca propunerea ca numirile sa se faca de catre ministru, deci la nivel politic, va aduce dezechilibru, pentru ca nu se va mai baza pe un mecanism tripartit format din ministrul Justitiei, ca reprezentant al Guvernului, presedintele Romaniei, ales de cetateni si CSM, format din reprezentantii magistratilor si societatii civile.

"Imbunatatirea actuale proceduri nu se poate realiza prin accentuarea rolului decisiv al ministrului Justitiei si excluderea din acest proces a presedintelui Romaniei, ci, dimpotriva, asa cum s-a propus de CSM in cursul anului, prin limitarea rolului ministrului Justitiei in aceasta procedura si conferirea unui rol determinant CSM, ca garant al independentei justitiei”, explica magistratii.

De asemenea, mai spune CSM, inlaturarea posibilitatii magistratului de a s reincadra in functie dupa pensionare pe motivul evitarii cumularii pensiei de serviciu cu indemnizatia de magistrat, duce la probleme privind ocuparea posturilor vacante din sistem, la instantele sau parchetele la care nu exista posibilitati reale de ocupare a posturilor prin alte modalitati.

Magistratii mai precizeaza in documentul trimis la minister ca proiectul de modificare a Legilor justitiei cuprinde mai multe propuneri de reglementare noi sau diferite de cele existente in forma anterioara care nu au fost supuse consultarii sistemului judiciar.