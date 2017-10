"In timpul controlului am constatat mai multe lucruri. S-au cautat dosare, au fost verificate anumite documente, anumite activitati, s-au citit anumite acte din anumite dosare, de catre o parte a echipei de control. Am aici un biletel din cele multe pierdute de Inspectia Judiciara. Acesta este pierdut, in sensul ca fost pus intre niste documente pe care m-am dus sa le ridic de-acolo, probabil a fost ratacit. Se poate observa ca sunt trecute doua nume de dosare. Avem un scris. Dupa care, unul dintre inspectorii judiciari completeaza din registru unde este acel dosar si ce s-a intamplat cu el. Unul dintre dosare este extrem de important. Eu ma intreb de ce un inspector care face un control la DNA vine cu biletele pe care are trecute numere de dosar, dupa care ia registre din 2004 si trece anumite chestiuni. E foarte simplu sa stim al cui este acest scris”, a declarat Laura Codruta Kovesi, potrivit News.ro.

Procurorul sef al DNA a mai aratat ca au fost verificate toate registrele din 2004, iar pe unele pagini inspectorii au facut mentiuni. „Au fost verificate toate registrele din 2004. Au fost rasfoite pagina cu pagina, iar la unele pagini, inspectorii si-au facut anumite mentiuni, ceea ce ne duce cu gandul ca au fost cautate si alte chestiuni exterioare acestui control”, a subliniat Kovesi, care sustine ca se astepta la un control obiectiv.

Kovesi: S-a verificat activitatea biroului de presa, dar nici macar site-ul DNA nu a fost scris corect

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, vineri, in fata Sectiei pentru procurori, ca inspectorii judiciari au verificat activitatea biroului de presa, insa au verificat un alt site decat cel al Directiei Nationale Anticoruptie.

„Revenind la modalitatea superficiala in care s-a redactat acest raport, s-a verificat activitatea biroului de presa. Nici macar site-ul DNA nu a fost scris corect. O sa vedeti, ei au verificat ce se pune pe site-ul nknta.ro. Or, site-ul nostru este pna.ro, deci nu s-a gresit o litera. Si ma intreb, cum sa ai un control si sa nu stii ce ai controlat si sa treci asemenea erori”, a declarat Laura Codruta Kovesi.

Sefa DNA a spus ca pot fi acceptate greseli, fie ele si gramaticale, insa se intreaba de ce „erorile sunt tot in minus si nu in plus”.

„Sunt convinsa ca poti avea erori de o litera sau erori gramaticale. Dar tu spui ca ai verificat activitatea biroului de presa si ce pune DNA pe site, iar site-ul nu este cel corect. (...) Acceptam ca sunt erori, dar cateodata ne intrebam de ce erorile sunt tot in minus si nu in plus”, a subliniat Kovesi.

Ea a dat exemplu si faptul ca sunt procurori care au reclamat ca volumul lor de activitate nu a fost trecut in raport.

