Numele fostului presedinte al PDL si fost ministru Vasile Blaga apare in dosarul de coruptie in care directoarea din ANAF, Ancuta Macovei, este urmarita penal pentru ca ar fi primit un milion de euro mita.

"Asa cum rezulta din procesul verbal de redare a discutiei purtate in mediu ambiental intocmit in data de 26.09.2017 si din cel de fixare a unor imagini corespunzatoare convorbirilor consemnate in cuprinsul acesteia, desi inculpata era prevazatoare si evita sa se exprime verbal cu privire la elemente care ar putea-o incrimina, suspicionand ca este inregistrata fara sa isi imagineze ca este chiar filmata, consemneaza pe bilete de hartie numele Blaga si suma de 500.000, intrebandu-l pe martor: Pai nu ai fost atent? in momentul in care acesta se arata nedumerit cu privire la destinatia finala a banilor", se arata in referatul cu propunerea de arestare preventiva invocat in motivarea Curtii de Apel Ploiesti, potrivit News.ro.

Surse judiciare afirma ca numele Blaga care apare invocat in motivarea Curtii de Apel Ploiesti este cel al politicanului Vasile Blaga.

Directorul IT din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor Ancuta Anda Macovei, suspectata ca a pretins 25 la suta din valoarea unui contract de software si ca a primit un milion de euro mita plus mai multe obiecte de lux a fost denuntata la DNA de catre Irina Socol, conform incheierii de sedinta a Tribunalului Prahova, care a admis, saptamana trecuta, propunerea DNA privind arestarea preventiva a lui Macovei.

”Cu privire la inculpata Macovei Ancuta, se mai arata in denuntul formulat de Irina Socol, ca s-a intalnit de cateva ori si cu aceasta la biroul din XXX, insa solicitarile privind achitarea mitei de 25% din fiecare contract ii erau transmise denuntatoarei prin intermediul numitilor XX sau XX, persoane aflate in relatii apropiate cu inculpata, Dan Tuhar fiind directorul Departamentului de Vama din cadrul X, care relationa des cu inculpata, prin prisma relatiilor de serviciu” scriu judecatorii Tribunalului Prahova in motivare.

Conform aceluiasi document, reprezentantilor celor trei companii care au cistigat licitatia li s-au cerut 15 la suta din valoarea contractuloui inaintea derularii procedurii de licitatie.

”Sustine denuntatoarea ca la insistentele inculpatei a acceptat sa se intalneasca la jumatatea anului 2010 cu numitul XXX, consilier al directorului general al XXX., consilier care in mod direct i-a solicitat in avans inainte de organizarea oricarei licitatii un procent de 15% din valoarea totala a acordului cadru, ce putea fi semnat pentru o perioada de 4 ani si pentru care nu se demarase inca procedura licitatiei” se arata in motivarea instantei de judecata.

Suma de un milion de euro pe care Ancuta Macovei ar fi primit-o mita a fost data de catre oamenii de afaceri in mai multe transe, iar banii erau scosi de catre oamenii de afaceri din companii de tip offshore sau dn conturile personale, pusi in plicuri, printre pateuri si de mai multe ori au fost dusi la biroul Ancutei Macovei din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

Sefa Directiei IT din ANAF ar fi cerut, de asemenea, mai multe bunuri apartinand unor branduri de lux, precum vouchere la magazinul Burberry, pix Mont Blanc, geanta Luis Vuitton, ipad si Iphone, pendula, sal si scrumiera de brand, acestea valorand intre 1.000 si 3.000 euro fiecare, precum si contravaloarea unei deplasari in SUA, reiese din acelasi document.

Conform aceleiasi surse, denuntatorii au sustinut in fata procurorilor ca directoarea din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, in prezent director in ANAF, cerea in mod expres bunurile pe care dorea sa le primeasca, iar dupa ce le primea se asigura de buna derulare a contractelor.

”Martorul declara ca aceste bunuri au fost solicitate de catre inculpata si ca dupa respectarea fiecarei conditii impuse de aceasta, contractul se derula in conditii bune”, mentioneaza documentul citat.

Conform aceleiasi surse, mita pretinsa ar fi fost ceruta si primita pentru Ancuta Macovei si pentru un director economic.

Sursa foto: Agerpres / Radu Tuta