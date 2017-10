Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Radu Macovei, fost manager al Spitalului Floreasca, si a lui Ioan Lascar, fostul sef al Clinicii de Chirurgie Plastica din cadrul spitalului, in dosarul privind achizitiile facute pentru Sectia de mari arsi din cadrul unitatii. Ambii sunt acuzati de abuz in serviciu.

Radu Macovei, la data faptei manager al Spitalul Floreasca, Ioan Lascar, la data faptei seful Clinicii de Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul aceluiasi spital, Marina Magdalena Gontariu, la data faptei seful biroului achizitii, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. De asemenea, a mai fost trimis in judecata si Aurel Catalin Galea, administrator al S.C. Gemedica S.R.L., S.C. GEMEDICA S.R.L.,...