"Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei. Vom participa la toate dezbaterile! Prioritara devine foia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor Hotararii pilot pronuntata de CEDO referitoare la conditiile din penitenciare!", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.

Potrivit acestuia, comisiile din penitenciare sunt pregatite sa puna in aplicare prevederile legii nr. 169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 18 iulie 2017.

"Prevederile art. 55^1 reglementeaza Compensarea in cazul cazarii in conditii necorespunzatoare. Potrivit alin. (1), la calcularea pedepsei executate efectiv se are in vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca masura compensatorie, si executarea pedepsei in conditii necorespunzatoare, caz in care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, chiar daca acestea nu sunt consecutive, se considera executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata", explica ministrul Toader.

Proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei este una dintre temele sedintei de miercuri a Coalitiei PSD-ALDE. Colalitia de guvernare, intrunita in sedinta vineri, a decis ca legile Justitiei sa fie modificate prin initiativa legislativa asumata de parlamentarii PSD - ALDE si sa nu mai astepte ca pachetul sa fie asumat de Guvern si abia apoi trimis Legislativului pentru dezbatere, scrie News.ro.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, marti, ca legile justitiei pot fi adoptate in actuala sesiune, prin initiativa parlamentara.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul privind modificarea legilor Justitiei, argumentand ca acesta "nesocoteste" in aspecte esentiale garantii fundamentale privind functionarea sistemului judiciar si contravine dispozitiilor constitutionale.

Modificarile la legile Justitiei au fost criticate de asociatiile magistratilor, de presedintele Klaus Iohannis, iar Ambasada SUA si-a exprimat ingrijorarea cu privire la unele dintre prevederi.

Seful statului spunea ca il ingrijoreaza profund faptul ca se propune, prin proiectul de modificare a legilor justitiei, ca presedintele sa fie scos din procedura de numire a procurorilor sefi, spunand ca este o „greseala fundamendala”. Presedintele a mai spus ca mutarea Inspectiei Judiciare in subordinea Ministerului Justitiei aduce presiune politica asupra Inspectiei.