Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, dupa ce DNA a anuntat anchetarea transferului bratului Pavel si a insulei Belina din proprietatea statului in cea a Consiliului Judetean Teleorman prin Hotarare de Guvern, ca decizia privind sesizarea CCR in legatura cu posibilitatea ca procurorii sa ancheteze HG-uri revine Executivului, insa redactarea documentului este facuta de Ministerul Justitiei. El a precizat atunci ca judecatorii constitutionali vor trebui sa precizeze daca, in conditiile in care deja Curtea a stabilit ca procurorii nu pot face anchete in ceea ce priveste ordonantele, pot face astfel de anchete vizand hotararile de guvern.

Ca urmare a declaratiilor lui Toader, DNA a sesizat CSM, apreciind ca acestea sunt de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar si ca ministrul a indus in opinia publica ideea ca activitatea procurorilor nu se desfasoara in limitele cadrului legal.

O zi mai tarziu, Liviu Dragnea a spus ca, atunci cand ministrul Justitiei va veni cu proiectul de sesizare, Guvernul va sesiza CCR, liderul PSD adaugand: ”daca ministrul vine intr-adevar”. Tudorel Toader nu a mai prezentat insa in Guvern proiectul de sesizare a CCR, iar pe 9 octombrie Liviu Dragnea a anuntat, dupa o intalnire cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca acesta din urma va sesiza Curtea Constitutionala.

In aceeasi zi, cateva ore mai tarziu, Tariceanu, l-a contrazis pe liderul spunand ca nu a luat nicio decizie in privinta sesizarii Curtii Constitutionale pe dosarul Belina, ci doar a cerut serviciilor din cadrul Senatului, celor care sunt specialisti in drept constitutional, sa faca o analiza, pentru a constata daca exista o baza solida pentru sesizarea CCR in privinta unui potential conflict intre Guvern si DNA.

Pe 22 septembrie, DNA a anuntat ca vicepremierul Sevil Shhaideh este suspecta de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cand era secretar de stat la MDRAP, intr-un dosar conform caruia, in 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private.

Potrivit ordonantei intocmite de procurori, in anul 2013, prin actiunea concertata a unor persoane cu functii publice, parti din Insula Belina si Bratul Pavel (cu suprafata de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare), situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate au fost adoptate H.G. 943/2013, act cu caracter individual si HG 858/2013, act cu caracter normativ, acte prin care au fost incalcate prevederi din: Constitutiei Romaniei, Legea apelor 107/1996, Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, O.U.G. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", Legea 115/1999 a responsabilitatii ministeriale, Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa.

Totodata, au fost facute notari in cartile funciare ale celor doua imobile (insula Belina si bratul Pavel) cu incalcarea dispozitiilor din Codul Civil, pentru a ascunde titularul dreptului de inchiriere si pentru a facilita adoptarea hotararilor de guvern mentionate.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova