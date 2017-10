„Este inacceptabil ca, in timp ce pacientii nu mai gasesc medicamente generice cu pret redus din cauza taxei clawback sau le gasesc la preturi ce necesita coplata, oficiali de rang inalt sa sustina ca taxa clawback nu a crescut in ultimul an, ca este la un nivel <<rezonabil>>, iar bugetul alocat consumului de medicamente s-ar fi dublat in ultimii ani”, a declarat Laurentiu Mihai, director executiv al APMGR.

Intr-un interviu acordat publicatiei Politici de Sanatate, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, declara ca „pana in momentul de fata, nu a crescut clawback-ul, el s-a mentinut pana la o valoare rezonabila,” afirmatie complet falsa, sustine APMGR. Nivelul taxei clawback a crescut de la 15,62% in trimestrul I al anului 2016, la 19.86% in acelasi trimestru al anului 2017 si de la 15.64% in trimestrul II 2016 la 18.59% in trimestrul II 2017. Estimarile interne ale CNAS pun nivelul acestei taxe la 24% in ultimul trimestru al anului 2017.

"A spune ca o taxa pe cifra de afaceri de 20% este rezonabila arata dispret fata de intreaga industrie romaneasca producatoare de medicamente, care fabrica medicamente cu prescriptie exclusiv generice”, a mentionat Laurentiu Mihai.

In aceeasi publicatie, presedintele CNAS sustine ca “Fondurile totale alocate de CNAS pentru medicamentele cu si fara contributie personala, inclusiv pentru cele utilizate in programele nationale de sanatate, s-au dublat in intervalul de sase ani de la introducerea contributiei clawback”. Asociatia spune ca, in realitate, sistemul public de sanatate acopera doar 6,06 miliarde lei anual din valoarea consumului anual de medicamente, suma nemodificata din anul 2012. Diferenta de aproximativ 1,5 miliarde lei este acoperita exclusiv de producatorii de medicamente prin taxa clawback.

„Astfel de afirmatii neadevarate ofenseaza deopotriva industria farmaceutica si pacientii, care pot constata singuri lipsa medicamentelor de baza din farmacii, in conditiile in care peste 2.000 de medicamente generice cu preturi accesibile au disparut deja de pe piata in ultimii ani”, a adaugat Mihai.

APMGR considera ca, prin politicile medicamentului promovate de actuala conducere a Ministerului Sanatatii si cea a CNAS se incalca in mod grav Programul de Guvernare care, in capitolul dedicat sanatatii, promite „asigurarea pietei cu medicamentele necesare pacientului la momentul nevoii lui”.

Totodata, APMGR atrage atentia ca, in conditiile pastrarii modului de calcul al taxei clawback pentru medicamentele generice, alte mii de medicamente generice cu preturi mici pot disparea de pe piata in urmatorul an.

„Medicamentele generice sunt, de regula, medicamente cu pret redus, iar povara de nesuportat a taxei clawback face ca pretul multor medicamente sa ajunga mai mic decat costul de productie, ceea ce va duce la delistarea acestora in Romania”, a mai spus directorul executiv al APMGR.

Conform companiei de cercetare si studii de piata CEGEDIM, 60% din cele peste 2.300 de medicamente care risca sa dispara de pe piata in perioada urmatoare sunt medicamente sub 25 de lei. Multe dintre acestea sunt produse in Romania, de producatori romani, care produc exclusiv generice.

APMGR solicita introducerea imediata a calculului diferentiat al taxei clawback pentru medicamente generice, impreuna cu introducerea de medicamente noi pe lista medicamentelor compensate doar cu alocarea de fonduri suplimentare sau pe baza unor contracte individuale cost-volum sau cost-volum-rezultat.

Companiile membre APMGR au capacitati de productie in Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures si Constanta unde se produc peste 1.500 de medicamente generice acoperind toate clasele terapeutice, de la produse antireumatice si antialergice, pana la produse oncologice. Industria generica locala contribuie cu cca 1,5% la PIB, asigurand peste 8.000 de locuri de munca.

APMGR reprezinta principalele companii producatoare de medicamente generice din Romania: Accord Healthcare, Amring Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s, Egis, Fresenius Kabi, Gedeon Richter, Infomed Fluids, Krka, Labormed, Magistra CC, Medochemie, Mylan, Sandoz, Terapia-a Sun Pharma company, Teva, Zentiva- o companie Sanofi.

Sursa foto: Agerpres