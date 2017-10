Tema increderii devine tot mai importanta in proiectele si comunicarile marilor institutii publice si private. In opinia mea, cel mai mare inamic al oricarui sistem care furnizeaza anumite servicii, este neincrederea partilor de interes (angajati, parteneri, clienti, furnizori) sau neincrederea publicului in general. Vedem in jurul nostru companii si institutii publice care construiesc mesaje despre rolul increderii si care incearca sa recastige confidenta publicului larg.

Aceasta tema este profunda in Romania, unde, conform studiilor sociologice, sase din zece romani au incredere doar in familie si prieteni, iar patru din zece romani declara ca desi au avut incredere in Romania, tara i-a dezamagit.

In acest context, relevat de cifrele de mai sus, ca specialist in stiinte juridice, dar mai ales ca simplu cetatean al societatii, ma intreb care este potentialul Romaniei in ceea ce priveste capitalul de incredere. Mai exact, cum (re)castigam capitalul de incredere? O sa ma rezum la profesia mea, aceea de notar public, ca sa explic legatura dintre serviciile notariale si nivelul increderii. Cred ca este un exercitiu pe care trebuie sa il facem cu totii, fie ca suntem antreprenori, economisti, manageri, functionari publici sau specialisti in adminstratie publica.

Unul dntre rolurile principale ale profesiei de notar, de la care trebuie sa porneasca orice dezbatere pe aceasta tema, este acela de a preveni litigiile. Rolul notarului este definit, conform Legii Notarilor Publici, Articolul 1, dupa cum urmeaza: “Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea.“. Practic, legea care reglementeaza profesia noastra arata ca notarul public este competent sa desluseasca raporturile juridice intre parti, sa le propuna solutii care sa previna neintelegerile dintre acestea.

De altfel, profesia noastra isi are radacinile in antichitate, cand au fost scrise primele testamente si contracte, fapt ce a contribuit la consolidarea ordinii sociale si stabilitatea societatii antice. In timp, prin diligenta si nepartinirea notarului, acesta a devenit un sfatuitor si un scriitor al poporului iar validitatea actelor notariale nu a mai fost pusa in discutie, astfel ca posesorul unui act notarial era scutit de procese.

In zilele noastre, profesia are un statut bine definit si functioneaza cu succes pentru echilibrul circuitului civil si al relatiilor sociale, prin diverse proceduri si servicii pe care le voi prezenta in cele ce urmeaza.



Notarul public are un rol in stimularea increderii intr-un mod preventiv, prin oferirea de consultatii juridice asupra clarificarii raporturilor juridice si oferirea de solutii in diferite spete (pricini aduse spre rezolvare in fata unui organ de jurisdictie). In mod concret, notarul public explica partilor care sunt consecintele juridice ale unei intelegeri si se asigura ca raportul juridic va fi unul echitabil si legal.

Spre exemplu, in tranzactiile imobiliare sunt situatii cand partile doresc, din motive personale, ca vanzarea sa se faca in schimbul unui pret derizoriu sau chiar fictiv (nu exista intentia de a fi platit, in realitate). In aceasta situatie, vanzarea este anulabila, iar notarul va pune in vedere partilor aceste consecinte si nu va autentifica actul, dar, daca este posibil, va indruma partile pentru incheierea unui alt contract, cum ar fi cel de donatie.

Increderea este un element definitoriu in alegerea unui notar.



Cum alegi un notar? Sunt situatii care presupun rezolvarea rapida a unei formalitati, cum ar fi legalizarea de copii de pe inscrisuri, o declaratie sau o procura. In aceste cazuri oamenii vor alege, de cele mai multe ori, un notar pe criteriul proximitatii, fara sa il cunoasca personal, dar bazandu-se pe profesionalismul notarului de a-i pune la dispozitie un act corect intocmit.

Sunt, de asemenea, multe proceduri notariale care presupun o incredere mai mare in persoana notarului, datorita unor elemente ce tin de complexitate, discretie sau cunoastere a unor raporturi juridice anterioare ale persoanei respective, care faciliteaza o rezolvare mai facila.

In cadrul unei vizite profesionale la colegii francezi, am fost impresionat sa aflu ca acestia detin arhive ce contin toate actele intocmite de membrii unor familii, de peste o suta de ani. Acest exemplu arata cat se poate de evident faptul ca increderea in „notarul familiei” este deosebita in Franta, dar si in alte state cu traditie in activitatea notariala.

Din perspectiva sociala si a increderii, notarul este un profesionist care echilibreaza raporturile juridice in societate. De ce?

Notarul, prin esenta functiei si juramantul pe care il depune, trebuie sa fie impartial. Si aceasta impartialitate duce la buna credinta din partea partilor.

La incheierea unui act juridic, de exemplu, pot exista clauze care favorizeaza una dintre parti, pot fi abuzive sau pot exista disproportii intre prestatii. Atunci, trebuie sa incerci sa echilibrezi contractul, sa propui solutii echitabile, care nu vor duce in viitor la litigii intre partile contractante. Pe cale de consecinta, mentinem un echilibru al circuitului civil si al relatiilor sociale.

Notarul public stimuleaza increderea si in sanul familiei. Siguranta este data de faptul ca notarul furnizeaza informatiile legale, clarifica juridic o situatie, si in felul acesta partile ajung sa inteleaga mai bine care este intinderea drepturilor ce le revin, evitandu-se astfel deteriorarea relatiilor de familie, din cauza unor interpretari juridice echivoce.

Actul semnat in fata unui notar public creste capitalul de incredere datorita sigurantei actelor incheiate in fata notarului si cu suportul juridic al acestuia.

Astfel, conform Articolului 100 din Legea Notarilor, “Inscrisul autentic notarial face deplina dovada, fata de orice persoana, pana la declararea sa ca fals, cu privire la constatarile facute personal de catre cel care a autentificat inscrisul, in conditiile legii.”. Reprezinta constatari personale ale notarului cele facute prin propriile simturi, si anume: faptul prezentarii partilor si a tuturor persoanelor participante la procedura de autentificare, precum si identificarea acestora, locul si data incheierii actului, exteriorizarea consimtamantului.

In concluzie, profesia de notar este caracterizata, in primul rand, de "incredere", care este primul criteriu in baza caruia notarul public intra in contact cu societatea, clientii plecand de la aceasta prezumtie cu ocazia primilor pasi facuti pe usa notariatului. Din punctul de vedere al activitatii notariale, putem spune ca scopul fiecarei solicitari adresate unui notar public este acela de a conferi forta juridica actelor solicitate, care se reflecta in puterea doveditoare a acestora in fata oricarei persoane fizice, juridice sau institutii publice.

Vlad Velicu este notar public in cadrul Biroului Notarial CERTUM din Bucuresti.

Sursa foto: Pressmaster / Shutterstock