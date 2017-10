Tema increderii devine tot mai importanta in proiectele si comunicarile marilor institutii publice si private. In opinia mea, cel mai mare inamic al oricarui sistem care furnizeaza anumite servicii, este neincrederea partilor de interes (angajati, parteneri, clienti, furnizori) sau neincrederea publicului in general. Vedem in jurul nostru companii si institutii publice care construiesc mesaje despre rolul increderii si care incearca sa recastige confidenta publicului larg.

Aceasta tema este profunda in Romania, unde, conform studiilor sociologice, sase din zece romani au incredere doar in familie si prieteni, iar patru din zece romani declara ca desi au avut incredere in Romania, tara i-a dezamagit. In acest context, relevat de cifrele de mai sus, ca specialist in stiinte juridice, dar mai ales ca simplu cetatean al societatii, ma intreb care este potentialul Romaniei in ceea ce priveste capitalul de incredere. Mai exact, cum (re)castigam capitalul de...