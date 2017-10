MInistrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca toti detinutii care au fost eliberati conditionat, ca urmare a intrarii in vigoare a legii recursului, vor fi supravegheati de catre personalul serviciilor de probatiune. Realitatea nu sta deloc asa, iar Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune a explicat si de ce.

"Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune doreste sa atraga atentia asupra dezinformarilor lansate recent in spatiul public de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la cele cateva mii de detinuti care urmeaza sa fie propusi pentru liberare conditionata in urmatoarele zile si saptamani, ca urmare a intrarii in vigoare a legii privind recursul compensatoriu. Aceste afirmatii nu corespund adevarului, intrucat, potrivit legilor serviciile de probatiune, au atributii de supraveghere numai fata de acele persoane care au fost condamnate in baza noului Cod Penal si care la data liberarii conditionate din penitenciar mai au de executat un rest de pedeapsa egal cu doi ani sau mai mare", se arata in comunicatul SNCSP.

"Fiecare detinut din asta eliberat conditionat este luat in primire de un ofi... de un din asta de la probatiune care il supravegheaza, il consiliaza si il ajuta la reintegrare', a declarat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

Sindicalistii spun ca declaratiile ministrului Justitiei denota "fie intentia acestuia de a manipula opinia publica, lasand sa se inteleaga, in mod fals, ca impactul social al eliberarii unui numar mare de detinuti intr-un timp atat de scurt va fi preluat de anumite institutii ale statului, mai exact serviciile de probatiune, fie o ignoranta surprinzatoare in ceea ce priveste rolul si atributiile consilierilor de probatiune, asa cum sunt consfintite acestea de Codul Penal si legile in vigoare".

Acestia ii cer lui Tudose sa prezinte "o evaluare exacta si corecta" a situatiei celor peste 3.000 de detinuti care au capatat dreptul de eliberare conditionata si sa precizeze cati dintre acestia indeplinesc conditiile legale pentru a intra in supravegherea serviciile de probatiune. Pana in prezent, Ministerul Justitiei nu a transmis catre serviciile de probatiune niciun fel de informatii privind impactul acestei legi asupra activitatii consilierilor de probatiune.

