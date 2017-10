Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a introdus o noua propunere in proiectul legilor justitiei: Inspectia Judiciara sa fie reglementata ca o institutie autonoma, care sa nu fie nici in subordinea CSM si nici a Ministerului Justitiei. Ministrul a precizat ca, in termen de 6 luni, va trebui adoptata o lege speciala pentru Inspectia Judiciara.

"In proiectul de lege veti observa urmatoarea reglementare: prevederile din lege cu privire la Inspectia Judiciara raman absolut nemodificate, niciun cuvant in plus, niciunul in minus (...), pentru ca la dispozitii tranzitorii veti vedea un articol care prevede ca de la data intrarii in vigoare a legii Inspectia Judiciara va fi reglementara ca o institutie autonoma, independenta, care sa nu fie nici la CSM, nici la Ministerul Justitiei.(...) Urmeaza ca in 6 luni sa adoptam o lege speciala pentru Inspectia Judiciara", a precizat Tudorel Toader, la prezentarea in comisia speciala parlamentara a proiectului de modificare a legilor Justitiei, potrivit Agerpres.

Legat de numirea procurorilor de rang inalt, Toader a spus ca trebuie respectata o recomandare a MCV si de aceea aceasta prevedere trebuie modificata. "Suntem obligati sa perfectionam aceasta reglementare, ca urmare am facut solicitarea catre Comisia de la Venetia", a adaugat Tudorel Toader.

In privinta raspunderii magistratilor, ministrul Justitiei a spus ca, personal, nu doreste raspunderea magistratilor, dar "o reglementare cu rol preventiv este necesara".

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu