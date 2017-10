Carmen Dan spune ca Romica Parpalea ar fi depus denuntul din razbunare. "Este responsabilitatea mea sa ma apar impotriva oricarui abuz", a spus Carmen Dan, potrivit Digi24.

Ministrul le-a spus jurnalistilor ca nu a vorbit cu Liviu Dragnea despre intentia ei de a depune plangere la DIICOT.

Romica Parpalea, fost vicepresedinte al PSD Teleorman, a depus, in octombrie, un denunt la DNA impotriva lui Liviu Dragnea, in legatura cu Tel Drum. Barbatul este cel care l-a denuntat pe Liviu Dragnea si in dosarul Referendumul, in care liderul PSD a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare.

"Eu semnalam inca din 2012 ca in spatele Tel Drum se afla familia Dragnea (...). In privinta privatizarii Tel Drum, dupa ce Consiliul Judetean a facut investitii foarte mari, domnul Dragnea, printr-o semnatura simpla, fiind presedintele Consiliului Judetean Teleorman, a oferit aceasta societate puternica unui apropiat care era presedinte executiv la PSD, care eu am colaborat cu el foarte bine, Fiscuci Marian, care era pe zona Zimnicea. Eu, avand domiciliu pe Bragadiru, apartineam ca zona de Zimnicea si am colaborat foarte mult cu Fiscuci Marian. Am observat ca domnul Dragnea pe toate posturile de televiziune spune ca nu il cunoaste pe Marian Fiscuci. Sunt fotografii. (...)", a spus Romica Parpalea.

