Handsome Monk Coffee House este cea mai noua cafenea din Bucuresti, in care se regaseste si un juice bar cu sucuri naturale. Localul se afla in Park Lake si a fost deschis de un roman dupa o investitie de 300.000 euro.

Cafeneaua Handsome Monk apartine antreprenorului Calugaru Frumosu, are o suprafata totala de 180 mp, din care terasa ocupa 47 mp. In interior se afla circa 100 de locuri, iar pe terasa 50 de locuri. Localul este deservit de 7 angajati, din care doi se ocupa de barul cu sucuri.

In meniu se regaseste cafea din India, Columbia, Etiopia, Guatemala, Kenya, Nicaragua sau Brazilia, cu preturi de la 7 lei pentru un espresso, 12 lei cappuccino, 14 lei toffee mocaccino, 12 lei fresh de portocale.

”Handsome Monk aduce ceva nou pe piata din Romania si anume educarea consumatorilor de cafea printr-un 'laborator de cafea', unde barista explica procesul corect de preparare. Suntem adeptii produselor naturale, fara aditivi, conservati si ai unei diete echilibrate, in care sa fie incluse preparate nutritive, de aceea, in extensia cafenelei am deschis si un juice bar - Forever Green - unde preparam sucuri proaspete, smoothie-uri si boluri de fructe si cereale”, a declarat Calugaru Frumosu, proprietarul Handsome Monk.