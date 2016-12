"Cele mai cautate cadouri in preajma sarbatorilor sunt seturile de scris retro, statuetele de bronz si seturile de sah. In principal vorbim despre cadouri potrivite pentru a fi daruite partenerilor de afaceri. Ele trebuie sa fie utile sau atragatoare din punct de vedere estetic", spune Elena Miu, fondatoarea My-Man.ro, magazin de cadouri pentru barbati.

In general, femeile comanda mai multe cadouri decat barbatii, iar comanda medie este pe My-Man.ro este de aproximativ 200 de lei in luna sarbatorilor.

Cadourile corporate: cat de darnic este Mos Craciun din companii

Aproximativ 30-40% dintre comenzi sunt destinate mediului corporate, iar restul cu scopuri personale. Cel mai des sunt cumparate cadouri pentru persoanele in pozitii de top management. Cele mai populare cadouri pentru acest segment sunt decoratiunile de birou, globurile pamantesti si seturile de scris.

"Bugetul variaza foarte mult in functie de marimea firmei. In general, pentru cadourile cumparate sefului bugetele se afla undeva la 1500-2000 de lei. Cadourile cumparate de catre companie pentru angajati sunt bugetate la aproximativ 200 de lei per persoana. Cele mai multe comenzi ne vin din partea firmelor din segmentele pharma, IT si bancar", spune fondatoarea My-Man.ro, care pentru luna decembrie mareste stocul cu 30% si care se asteapta la o crestere de 40%-50% a comenzilor in acesta luna.

Reprezentatii companiilor incep sa caute cadourile din luna noiembrie si continua pana pe la jumatatea lunii decembrie. In magazinul My-Man.ro se gasesc produse de la 49 lei la cateva sute sau chiar mii de lei. De altfel, cel mai scump produs disponibil in stoc este un set de sah Classic Persian, care costa 2.150 lei.

My-Man.ro, inregistrata pe firma Good Point SRL, a avut o cifra de afaceri de circa 35.500 euro (157.61 lei) si 9.500 euro profit in 2015, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

