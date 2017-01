Kevork Mardikian a lucrat inca de la sapte ani in Alep, Siria, langa un bijutier, invatand astfel secretele acestei meserii. Stabilit in Romania de 27 de ani, a deschis in 2007 un magazin cu bijuterii si verighete, in cadrul unui hotel de cinci stele din Bucuresti.

Numele Mardikian a aparut pe piata bijuteriilor din aur si diamante in urma cu zece ani, atunci cand Kevork Mardikian (47 de ani) deschidea un magazin de prezentare in cadrul hotelului Athenee Palace Hilton din Bucuresti, acolo unde se afla si astazi.

“La 7 ani ii faceam cafeaua sefului si la 8 ani am stat langa el sa vad cum face bijuteriile. La noi este obligatoriu ca pe langa studiile universitare sa ai si o meserie. Am terminat Institutul de Arheologie in Anvers ca evaluator de diamante si am facut si o scoala de montare a diamantelor microscopice cu gravura tot in Anvers”, povesteste Kevork Mardikian, originar din Alep, Siria.

S-a stabilit in Romania de 27 de ani si a lucrat in alte domenii pana in momentul deschiderii afacerii cu bijuterii in 2007.

“La inceput a fost mult mai bine decat acum, ceea ce m-a incurajat sa merg mai departe. Credit am facut pentru a deschide magazinul din Hilton si pentru a investi in reclame. Aveam multa reclama in reviste cunoscute. La inceputul afacerii a fost bine pentru ca bancile dadeau credite. Majoritatea clientilor mei erau din clasa de mijloc. Obtineau credite foarte usor, in momentul in care bancile au stopat creditarea, aceasta clasa a disparut, au ramas saracii si bogatii. Pe mine nu ma intereseaza sa am 10 clienti bogati ci 200 de clienti din clasa de mijloc. Pentru ca cei 200 imi mai aduc inca 200 de clienti noi. Nu am mai investit in reclame, in hartie, incep sa investesc in oameni”, spune Mardikian.

Cand vorbeste despre investitia in oameni se refera la educarea clientilor in a alege bijuterii de calitate, obicei pe care perioada comunista l-a “rapit” romanilor.

“Existau mesteri care faceau bijuterii. Educatia de a cumpara bijuterii in Romania s-a dus odata cu traditia. Comunismul le-a furat romanilor traditia. Romancele in loc sa dea banii pe o bijuterie de calitate se opresc la primul magazin de genti sau de pantofi. Prefera sa cheltuiasca banii pe obiecte mai vizibile. Trebuie sa ai o cultura in a cumpara bijuterii”, crede omul de afaceri.

Bijuteriile Mardikian sunt realizate in 2-3 ateliere din Belgia, in timp ce verighetele sunt lucrate in Germania. In fiecare an sunt produse cateva “sute de verighete”, spune Mardikian.

Cea mai scumpa comanda plasata in Romania in ultimii trei ani a fost un inel de logodna in valoare de 20.000 de dolari, adauga proprietarul Mardikian, care subliniaza ca durata de realizare a unui astfel de accesoriu este de maxim o luna.