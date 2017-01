Yvy Bags este afacerea Ioanei Ionescu, o tanara antreprenoare care de mai bine de zece ani a preluat business-ul familiei din domeniul marochinariei si l-a transformat intr-un brand exclusivist de genti de lux. Povestea brandului Yvy incepe in urma cu mai bine de 40 de ani, timp in care a suferit transformari si evoluat, iar vanzarile inregistrate in 2016 s-au dublat fata de anul anterior. Cum arata fabrica Yvy si cum sunt produse gentile si accesoriile de marochinarie, aflati din reportajul marca wall-street.ro.

Yvy Bags isi desfasoara activitatea in aceeasi cladire de mai bine de 45 de ani. Aici, parintii Ioanei au dezvoltat o mica afacere din domeniul marochinariei, producand truse speciale pentru institutiile statului. In 2005, Ioana preia business-ul, dupa ce o perioada de timp atelierul de productie fusese inchis, din cauza unor evenimente nefericite in familie. Afacerea este reorganizata, se renunta la truse si diplomate si incepe productia de genti si accesorii in tendintele modei.

Sub brandul Yvy, Ioana, alaturi de o echipa formata din 15 mesteri artizani, produce aproximativ 400 de genti, posete, portofele si curele lunar, desi uneori se produc pana la 1.000 de genti si accesorii, in functie de comenzi. Fata de perioadele de inceput ale afacerii, procesul de productie s-a schimbat semnificativ, ajutat de noile tehnologii si de masinariile in care Ioana a investit masiv.

Cu ajutorul unui proiect de minimis de 200.000 de euro, Ioana a achizitionat piesa centrala a productiei: o masina de croit automatizata. Este, practic, singura parte automatizata a intregului proces de productie, gentile Yvy Bags fiind realizate manual.

Cum sunt concepute gentile Yvy Bags? Ioana se ocupa de design-ul si forma gentilor, ghidandu-se dupa trendurile internationale, dar in acelasi timp pastrand amprenta proprie. Impreuna cu modelierul, schiteaza geanta si stabileste apoi cotele si dimensiunile pentru a realiza tiparul.

Urmeaza apoi productia primului produs, a prototipului, in functie de care se decide daca ramane modelul final sau i se aduc modificari. Ulterior, piesele gentii sunt croite cu ajutorul masinii automatizate: sunt introduse tiparele intr-un program care le transmite masinii, in timp ce pe masa de lucru a acesteia este dispus materialul si incepe procesul de croit propriu-zis.

Dupa ce sunt croite, piesele merg la egalizat, subtiat, in functie de destinatia fiecareia in cadrul unui produs. Toate acestea sunt realizate cu ajutorul unor masinarii specifice. Ulterior, este croita si captuseala si piesele de interior ale gentii si toate piesele merg la vopsit, asamblat si cusut. Aceste operatii sunt realizate manual de mesterii artizani ai fabricii. De altfel, resursa umana este esentiala pentru o astfel de afacere, chiar daca productia este usurata de echipamente si utilaje. Inclusiv masina de croit automatizata are nevoie de un specialist care sa ii dea comenzile necesare.

Echipa Yvy este formata din cincisprezece persoane, iar Ioana cauta sa o extinda, desi intampina dificultati. Spune ca majoritatea celor cu studii de specialitate si abilitati de manufactura sunt persoane varstnice, iar printre tineri rar gaseste doritori. Daca sunt insa persoane care accepta, rar stau doua-trei luni si isi dau seama ca e prea greu sau ca vor din start o pozitie avansata.

Tocmai de aceea s-a gandit, impreuna cu sotul ei, sa investeasca intr-o scoala de meserii, realizata in parteneriat cu Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Textile si Pielarie. In ceea ce priveste fabrica Yvy, Ioana are de gand sa acceseze din nou fonduri europene pentru a o extinde si a veni astfel in intampinarea cererii din piata.

Despre planurile de extindere ale Yvy Bags, vanzari si Scoala de Meserii, citeste in materialul Wall-Street PRO.