Antreprenorul roman, absolvent de Drept, a locuit timp de 15 ani in Franta, Anglia si SUA, unde de altfel a lucrat in HoReCa, a decis sa deschida in Romania un business cu produse de lux din import - magazine Comtesse du Barry, ciocolateria Michel Cluizel, un restaurant de sushi si restaurantul Le Bistrot Francais.

Localul Le Bistrot Francais a fost deschis initial in urma cu trei ani si jumatate langa Ateneul Roman, insa in toamna anului 2016, localul a fost relocat intr-o cladire din apropiere, cu o capacitate dubla, 62 de locuri si 30 de angajati. Deschiderea restaurantului in noul spatiu a durat trei luni de zile, inclusiv recrutarea de personal, si a dus la o investitie de 600.000 euro, pe care proprietarul spera sa o recupereze in trei ani.

Bucatarul sef este Sorin Iftode, insa de doua ori pe an personalul din restaurant este pregatit de un chef francez, Sebastien Grave. Meniul contine preparate din bucataria franceza, dar contine si produse din Spania, ca jamon, si din Romania - porcul de Mangalita si trufe din Transilvania. Pe langa acesta, in meniu exista 850 de etichete, printre care peste 200 de vinuri din Romania, dar si din Franta si Lumea Noua, si 50-60 de tipuri de sampanie.

Preturile incep de la 35 lei (desert), 55-70 lei (antreuri) si 75-110 lei (fel principal), respectiv intre 120 lei si 2.330 lei pentru sampanie si vinuri.

In ce priveste profilul clientului, Cristian Preotu spune ca in restaurantul sau vin epicurieni (n.r.: de la Epicur - filosof grec si intemeietorul moralei placerii), persoane carora le place sa manance bine, romani si expati cu venituri mari, care cheltuiesc in medie intre 150 si 250 lei de persoana.

