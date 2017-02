A studiat la London College of Fashion, a avut stagii de practica si colaborari cu designeri celebri, a lucrat pentru Alexander McQueen, dar a ales sa se intoarca in tara pentru a pune bazele propriului brand de fashion. A imbracat celebritati precum Madonna, Beyonce sau Katty Perry si se bucura de mai multa recunoastere pe plan international decat in propria-i tara. Citeste povestea Andreei Badala si a Murmur, unul dintre brandurile care promit sa revigoreze industria romaneasca si sa puna Romania pe harta marilor creatori de moda.

Murmur exista din 2011, insa de atunci si pana in prezent a crescut cat altele intr-o suta. Drumul nu a fost usor, iar Andreea nu ezita sa spuna ca ceea ce a realizat intr-un timp relativ scurt si cu investitii minime este extraordinar. Faptul ca un brand romanesc, creat si produs in atelierul din strada Icoanei, Bucuresti, ajunge sa fie purtat de Madonna pe scena premiilor Grammy, in Statele Unite ale Americii, demonstreaza potentialul brandului, dar si faptul ca industria romaneasca de moda mai are o sansa.

Si alte nume romanesti isi fac loc incet pe scena internationala, dar Murmur are o poveste aparte. Este primul brand de pret-a-porter inspirat de lenjerie, cu tinute situate la granita dintre purtabilitate si intimitate. “Mi-am dorit sa aduc ce e in interior in exterior, sa il transfer mai departe si aceasta este esenta brandului. Murmur este o medie intre ceea ce mi-a placut intotdeaua si ceea ce am crezut ca lipseste de pe piata romaneasca”, spune Andreea.

Andreea Badala: Am stiut dintotdeaua ce vreau sa fac

Dar sa incepem cu inceputul: inainte de a-si lansa Murmur, Andreea a studiat design vestimentar la Universitatea de Arte din Bucuresti, iar ulterior a colaborat cu creatori de moda precum Maria Lucia Hohan sau Mihaela Glavan. Spune ca a fost atrasa inca din copilarie de arte, muzica si pictura, dar a stiut dintotdeauna ce vrea sa faca si a ales design-ul ca modalitate de exprimare. “Designul e si usor si greu, pentru ca pe langa visul si fantezia brandului, acesta trebuie sa fie si practic. Tu rupi o bucatica din fantezia ta si o vinzi printr-un produs, dar trebuie sa existe un echilibru intre a fi original si purtabil”, explica Andreea.

A ales sa-si cizeleze formarea profesionala printr-un curs de un an la London College of Fashion si a optat pentru constructia hainelor, “un curs care te ia de la A la Z, este meseria de inginer in arhitectura. Am vrut sa-mi fie mai usor sa ma exprim prin forma, iar la Murmur ne bazam foarte mult pe forma, volum sau detalii si mai putin pe printuri sau design de suprafata”, spune designerul roman.

Dupa curs, a urmat stagii de practica care, de asemenea, au fost alese pentru a o ajuta sa se dezvolte in directia dorita, la designeri celebri precum Richard Nicoll, Tata-Naka, Emilio de la Morena: “Am lucrat pe zona de tailoring ca asistent pentru a-mi forma rabdarea de a face un produs, pentru a intelege procesul si algoritmul de productie si a-mi putea realiza propriul algoritm”, povesteste Andreea.

Cea mai importanta astfel de colaborare a fost cea cu Alexander McQueen, timp de cinci luni, in 2011, la departamentul de menswear. De ce barbati? “La barbati totul se schimba mult mai greu ca linii generale, totul sta in detalii si in proportia perfecta, e un studiu de minimalism si de calitate fata de moda pt femei, unde poti sa pacalesti usor, numai faptul ca ceva straluceste iti ia ochii”, spune Andreea.

Inceputurile Murmur: Aveam trei adrese de email si faceam voci la telefon

“Dupa care am luat decizia sa ma intorc sa fac brandul”, continua Andreea, povestind cum a fost o decizie viscerala, pe care nu a putut sa o ia in mod obiectiv: “Puteam sa raman la Londra, cu un job stabil in industria britanica, numai ca la 27 de ani cand am inceput Murmur inca mai aveam entuziasmul acela extraordinar de inceput, inocenta si potentialul de a visa. Acum mi-e cumva mai usor sa visez pentru ca am deja niste confirmari. Dar inceputul trebuie sa fie plin de ambitie si visare pentru ca altfel nu ai cum”.

A inceput in 2010, intr-o perioada in care criza economica se resimtea deplin si nu era tocmai momentul potrivit pentru a incepe un business. Prefera sa evite termenul de afacere si sa nu se asocieze cu cifrele pentru ca se considera un ambasador al creativitatii, dar cum toate inceputurile sunt grele, a fost nevoita sa se ocupe atat de design si creatie, cat si de administare, promovare, finante si chiar logistica.

“Am inceput in casa, asa cum povestesc multi designeri, cu o masina de cusut. La inceput am fost singura, ulterior am angajat oameni. In 2011, am facut un eveniment de lansare pe plan local, care a avut un mare rasunet si tot in acel an am participat la primul targ international, unde am preluat primele comenzi externe. Aveam trei adrese de email si faceam voci la telefon pentru ca primii mei clienti erau imensi, vorbeam cu cinci oameni din diverse domenii si nu voiam sa vada ca fac totul singura”, povestete Andreea.

Ulterior, si-a marit echipa, a achizionat masini de cusut si la finalul lui 2012 a mutat activitatea in showroom-ul din strada Icoanei, unde functioneaza si astazi. Investitia initiala in brandul Murmur a fost de 27.000 de euro.

Recunoasterea Murmur: A fost ca un bulgare de zapada in rostogolire

Cum a ajuns Murmur atat de recunoscut pe plan international? “Cea mai mare deschidere ne-a dat-o participarea la targuri internationale, cumva a fost ca un bulgare de zapada in rostogolire”, spune designerul roman care a participat cu Murmur in mare parte la targurile din Paris, unde a reusit sa contracteze clienti si astfel sa vanda inca din primele sezoane.

“Am vandut in Paris si am fost promovati in presa locala fara ca macar sa fi avut agent. Produsul a atras usor. Acesta este atu-ul brandului, produsul. Nu sunt eu, ca nu provin din niciun mediu care sa mi ofere o deschidere, nu am prietenii in zona asta care sa ma expuna si sa pot sa ajung la niste contacte, exista o mie de drumuri, toate sunt frumoase, si fiecare este cu drumul lui”, explica Andreea.

Murmur a devenit cunoscut la nivel international dupa ce a avut o aparitie de trei pagini in revista Vogue UK. Lucrurile s-au propagat usor, recunoasterea a venit rapid, iar in prezent brandul romanesc este o aparitie constanta in revistele glossy de moda din lumea intreaga.

Inca din 2013 Andreea si echipa sa au inceput sa livreze catre marile magazine din Japonia si Statele Unite ale Americii. “La New York am fost descoperitit de niste stilisti si am inceput sa colaboram direct cu ei. Sunt unii oameni deschisi si vizionari, buni in profesiile lor, incat atunci cand vad potential nu se gandesc de unde provinde brandul. Ii intereseaza daca tu livrezi bine si in acelasi timp cu designerii de acolo. Si noi asta facem, nu conteaza ca nu dormim, daca trebuie sa livram in trei zile, trimitem din strada Icoanei catre Kyle Jenner sau Madonna”, spune Andreea Badala.

Beyonce purtand Murmur

Vorbind de celebritati, cum se simte stiind ca ii poarta creatiile? “Lasand la o parte faptul ca la inceput esti coplesit, efectul este ca tot timpul vrei sa faci mai mult, mai bine si mai creativ. Iti da un suflu nou de ambitie si eu simt ca ar trebui sa fie mai mult pentru Murmur”, spune aceasta.

Atunci versus acum

Care a fost cea mai mare provocare pentru un astfel de brand? Contrar perceptiei, cel mai greu pentru Murmur a fost sa se vanda pe piata interna. “Era la indemana si totusi nu era usor. Acum e altceva”, povesteste Andreea. Acest lucru are de-a face si cu perceptia si comportamentul de consum al romanilor. Daca in 2011 nu exista un brand care sa se pozitioneze atat de aproape de granita dintre lenjerie si pret-a-porter, in continuare drumul este greu: “E ca si cum ai trasa o strada in camp, e usor sa torni ciment dupa ce e batatorit drumul. Iar noi, Murmur, a trebuit sa ni-l facem singuri, sa ne asumam aceasta responsabilitate”, spune Andreea.

In prezent, comportamentul publicului roman s-a schimbat, cu transfer de la admiratie la dorinta de cumparare, insa nu neaparat cu achizitie efectiva. “Ca piata, am evoluat mult, consumatorii sunt mai deschisi, isi doresc produse originale, insa in urma cu cativa ani, trebuia sa fii confirmat extern pentru a vinde intern. Iar in cazul nostru, recunoasterea a venit prin momente-cheie precum aparitiile vedetelor, proiectele pe care le-am avut sau magazine de renume international in care am vandut”, explica Andreea.

In prezent, Murmur este prezent pe plan local prin magazinul online, in showroom-ul din strada Icoanei, dar si in magazinele multibrand Victoria 46 sau Molecule F. “Provocarea pentru noi la inceput de drum a fost ca nu aveam unde sa vindem, multe magazine nu erau interesate neaparat de buying, plata era la termen, iar pentru un brand la inceput asta inseamna sa faci stocuri, sa investesti, sa tii banii blocati. Piata nu era pregatita pentru designerii romani”, mai spune Andreea.

In prezent, cel mai challenge pentru brandul Murmur este lipsa de contact direct cu produsul. Si Andreea vrea sa depaseasca acest obstacol, nu atat pentru piata interna, cat mai mult pentru cea internationala, prin prezenta fizica in cat mai multe magazine, showroom-uri in pietele-tinta ale brandului de pe alte continente.

Kelly Rowland purtand Murmur

Ce urmeaza pentru Murmur?

Planurile de viitor ale creatorului de moda includ extinderea internationala si patrunderea pe pietele cu potential enorm pentru Murmur, precum Statele Unite ale Americii, Rusia, Japonia, Koreea, China si Singapore. “Sunt zone in care avem deja confirmari, dar unde ne trebuie o prezenta mai puternica, un showroom, un agent, distribuitor. Sunt zone care necesita investitii mari, effort si planning, dar imi doresc ca brandul sa fie mare si sa ajunga in cat mai multe locuri si as vrea sa o fac fara sa pierd autenticitatea produsului”, spune Andreea.

Ce presupune aceasta extindere internatioanala? In primul rand, o extindere a productiei pe care echipa Murmur a realizat-o inca de anul trecut si care are legatura cu colectiile propuse de brand: pe langa cele doua mari colectii primavara-vara si toamna-iarna, Murmur propune o colectie atemporala, care reprezinta semnatura brandului si care include piese ce sunt create permanent in atelier si pot fi livrate oricand. Aceasta include body-uri, fuste, rochii sau kimonouri.

Murmur in Galeriile Lafayette

Pe langa colectia Signature, Murmur are mai multe linii de productie care include si zona de piese basic ce pot fi vandute si raspandite usor pe tot globul. “Astfel ai o paleta larga de produse care sa iti ofere atat produs pentru vitrina, care sa atraga si sa promoveze brandul, cat si produse care se pot vinde usor. Avem atelierulstrict de creatie, dar unde se realizeaza si partea de broderie si handcraft, avem furnizori externi cu care lucram, avem un inceput de retea”, explica Andreea.

Murmur tradus in cifre si in industria romaneasca

Productia pieselor vestimentare ramane insa in Romania, la diverse ateliere si fabrici cu care Murmur colaboreaza. “E principalul avantaj pentru acest domeniu. Fabricile romanesti produc high fashion de foarte mult timp, nu mai avem salarii foarte mici, la noi se lucreaza acum produsele foarte scumpe, cele ieftine, de fast fashion, nu se mai produc demult la noi”, explica Andreea.

Designerul roman atrage insa atentia asupra deficitului de personal calificat din aceasta industrie, asupra faptului ca nu exista un sistem sau o scoala care sa ajute in acest sens, dar si in dezvoltarea benefica a fabricilor romanesti: “Mi-as dori ca la un moment dat, in 10, 20 de ani, sa reusesc sa am un imput in legatura dintre designeri si producatori. Trebuie sa intelegem ca lohn-ul vine si pleaca in functie de unde e mai ieftin si mai bun, da, incasarile sunt mari, dar la fel sunt si costurile, insa un produs original e altceva, iar in Romania se pot face deal-urile foarte bune intre designeri si producatori. Astfel si-a construit Italia industria si mi-ar placea sa stiu ca vom avea si noi deschiderea de a lucra in acest fel”, explica Andreea Badala.

S-ar vedea facand altceva? “Sigur, dar tot in zona creativa. Prin Murmur fac tot felul de lucruri: conduc o firma, ma ocup de orice aspect, de la management pana la promovare. Cred insa cu tarie ca exista creatie in tot, inclusiv in felul in care gandesti niste cifre”, povesteste Andreea.

Si pentru ca cel putin pentru moment se ocupa si de partea financiara a afacerii, desi si-ar dori sa se delimiteze strict pe creatie, iar discutia curge inevitabil spre cifre, o intreb de vanzari si profit. “Vorbim de cifre mici, mi-am asumat dintotdeauana ca daca fac produs original, nu voi avea vanzari mari. Daca voiam sa fac bani faceam rochii de seara sau de nunta, costume pentru femei de peste 45 de ani pentru ca este o mare lipsa pe piata pentru aceasta din urma categorie. Eu am pornit cu un vis, l-am facut pe un studiu de piata, mi-am dat seama ca nu o sa vand la fel de repede ca o rochie de nunta. As fi putut sa fac ceva simplu, cu un pic de identitate, curat si de calitate, care mi-ar fi luat mai putin timp pentru a ajunge la o cifra de afaceri satisfacatoare, dar nu asta mi-am dorit. Am vrut un brand care sa intre in istorie, in termenii in care se mai poate, acum nimeni nu mai inveteaza roata”, explica Andreea.

Cum cifra de afaceri de multe ori nu este relevanta pentru dezvoltarea unui brand, Murmur a inregistrat anii trecut cresteri de peste 30%: in 2015, vanzarile au crescut cu 44% fata de anul anterior, iar in 2016 acestea s-au majorat cu 31%. “In momentul de fata, Murmur are un potential extraordinar, este mult mai important ce am construit pana acum decat cifrele in sine”, continua creatorul de moda.

De unde numele de Murmur? “Mi-am dorit un nume mai suav decat produsul in sine, voiam sa ma diferentiez de orice posibilitate de a vedea brandul senzul sau vulgar. Am ales Murmur pentru ca inglobeaza senzualitate, delicatete si, in acelasi timp, forta. In plus, are o sonoritate frumoasa si are aceeasi semnificatie in romana, engleza si franceza, ceea ce ne-a ajutat foarte mult.

Ce parere are despre brandurile romanesti de moda care nu ies in afara granitelor? Crede ca in Romania exista multe branduri bune, pe care le admira, dar care nu-si doresc neaparat sa iasa din tara. O alta varianta este ca nu toata lumea are puterea sa sustina toate cele ce vin odata cu extinderea internationala, presiunea, efortul, investitiile, forta de a forma o echipa sau de a coordona o productie mare.

“Acesta cred ca este motivul pentru care exista multi designeri talentati, dar neaplicati. In plus, noi nu avem acea gandire si cultura de viitor indelungat, de a te proiecta peste 20 de ani, de a te forta sa visezi si sa muncesti pentru a-ti indeplini visul. Poate parea ca iti forteaza gandirea sa faci un salt imens in viitor, dar pasii mici pe care ii intreprinzi de-a lungul vietii te vor duce direct acolo. Industria de moda romaneasca trebuie revigorata, nu doar din spatiul privat, unde sunt multe initiative si institutii care incep sa miste lucrurile. In plus, lumea a inceput sa priveasca spre Romania ca fiind o zona pentru design vestimentar si alte tari din Europa de Est s-au dezvoltat in directia asta si perceptia este ca intreaga zona a inceput sa livreze originalitate”, incheie Andreea.