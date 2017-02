Pe 10 martie, Revista CARIERE va invita la o noua calatorie personala in sfera DIALOGURILOR NECESARE, inspirata de Andrei Plesu si Gabriel Liiceanu, sub pretextul unui eveniment revelator despre iubire. Vom porni la drum cu momente de socializare si de conectare la valorile autentice romanesti reinterpretate de Liliana Turoiu in colectia ZESTREA - expresie a iubirii pentru traditie.

Cei doi invitati vor analiza conceptul iubirii din mai multe perspective, plecand de la ideea ca este singura forta creatoare si mobilizatoare care ne da puterea si motivatia de a merge mai departe, de a ne simti impliniti si fericiti pe toate planurile.

„In iubire, tu esti cel care livrezi, tu esti cel care te pui in miscare, care te indrepti spre celalalt, iesind din tine insuti.” (Andrei Plesu, Dialoguri de duminica)

„Fiecare om face fata la ce i se intampla pentru ca este protejat de un zid de fiinte iubite. Fara acestea nu am fi buni de nimic. Ne-am pierde, ne-am rataci in viata.” (Gabriel Liiceanu, Declaratie de dragoste)

Cateva dintre subiectele asupra carora vom reflecta:



Este iubirea analizabila? De la hiperbola iubirii la realitatea ei.

Acum, cand suntem atat de preocupati de cariera, mai avem nevoie de iubire?

Prin ce miracol reuseste iubirea sa ne faca mai buni, mai frumosi, mai generosi?

Este iubirea cea mai puternica forta din Univers, asa cum credea Albert Einstein?

Poate fi invatata iubirea pentru ceilalti? Exista un exercitiu al iubirii sau este o forta involuntara, oarba?

Conferinta de anul acesta este dedicata tuturor celor care isi cauta echilibrul si inspiratia, atat in viata personala, cat si in viata profesionala. Mai multe detalii despre vorbitori, agenda si inscriere pute´┐Ż i gasi pe site-ul evenimentului: www.dialoguri-necesare.ro.