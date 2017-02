Musicalul ”La La Land, care a egalat recordul de nominalizari la Oscar primite de un singur film intr-un an, detinut ex aequo de peliculele ”Titanic” (1997) si ”All About Eve” (1950), va concura la 14 categorii de trofee si pare sa detina statutul de principal favorit la categoria ”cel mai bun film al anului”. Singurul lungmetraj care are potentialul de a ii ”fura” trofeul suprem este, potrivit criticilor de specialitate, drama ”Moonlight”, scrie News.ro.

”La La Land” a fost nominalizat inclusiv la categoriile ”cel mai bun film” si ”cel mai bun regizor”, pentru tanarul cineast Damien Chazelle, in varsta de 32 de ani, iar protagonistii filmului, Ryan Gosling si Emma Stone, au fost nominalizati la categoriile ”cel mai bun actor” respectiv ”cea mai buna actrita”.

”La La Land”, un tribut adus musicalurilor create de Vincente Minnelli si Jacques Demy, reprezinta o raritate, deoarece este singurul lungmetraj ”optimist” din categoria ”cel mai bun film”. Sentimentul de ”escapism” care se degaja din aceasta pelicula rezoneaza cu votantii la Oscaruri, intr-o perioada in care victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale exemplifica foarte bine o orientare a tarii - Statele Unite - spre politicile de dreapta, in contrast cu Hollywoodul, ai carui reprezentanti voteaza majoritar cu Partidul Democrat, adeptul politicilor de stanga. Celelalte pelicule care au fost nominalizate la categoria ”cel mai bun film” trateaza subiecte apartinand genului dramatic - precum relatiile rasiale, identitatea sexuala, razboiul si criza economica.

Dramatismul nu lipseste insa nici din ”La La Land”, care, desi pare sa fie construit pe structura unui musical clasic, este un film care contine trei elemente esentiale, ce ar putea sa ii aduca trofeul suprem: evita intr-o maniera reusita cliseul ”happy end-ului”, propunand un final dulce-amar; vorbeste cu mult curaj si sensibilitate despre sentimente reale, verosimile, traite de majoritatea spectatorilor – tristetea si nostalgia generate de sfarsitul unei iubiri, sentimentul de descurajare ce apare atunci cand oamenii au strabatut deja 99 dintre cei 100 de pasi care ii despart de telul lor dar, dezamagiti si temandu-se de un nou esec, sunt tentati sa renunte; se adreseaza in special persoanelor trecute de varsta de 30 de ani, care au avut timpul necesar pentru a experimenta astfel de situatii si, mai ales, unui public avizat, care obisnuieste sa mearga destul de la cinematograf si este capabil sa faca paralelisme si comparatii – iar cei mai multi dintre membrii cu drept de vot din Academia de film americana se incadreaza in aceasta categorie de varsta.

”La La Land” a avut un sezon fulminant, castigand deja numeroase trofee importante si fiind desemnat ”cel mai bun film” la galele Golden Globes (in sectiunea filmelor de comedie), BAFTA si PGA (Producers Guild of America). Cele trei trofee reprezinta fiecare in sinea lui un excelent indicator pentru viitorul castigator al Oscarului pentru cel mai bun film al anului.

Lungmetrajul ”Moonlight”, regizat de Barry Jenkins, a primit opt nominalizari la Oscar si pare sa fie singurul film capabil sa rastoarne toate pronosticurile si sa invinga ”La La Land” la gala premiilor decernate de Academia de film americana. Filmul ”Moonlight”, care a devenit un favorit al criticilor dupa ce a avut premiera la Toronto 2016, reprezinta o poveste atemporala despre legaturile dintre oameni si despre procesul de autodescoperire. Pelicula relateaza viata unui tanar de culoare dintr-un cartier rau famat din Miami, din copilarie si pana la o varsta adulta, pe masura ce acesta incearca sa isi gaseasca un loc in lume, cu ajutorul familiei, prietenilor si iubirii.

Acest lungmetraj a castigat deja cateva trofee prestigioase in debutul sezonului premiilor cinematografice din America de Nord, fiind desemnat cel mai bun film al anului la gala Gotham Independent Film Awards, la gala L.A. Film Critics Association, la gala New York Film Critics Online si a fost inclus pe lista celor mai bune 10 filme ale anului de prestigiosul American Film Institute. De asemenea, a fost desemnat cel mai bun film dramatic la Globurile de Aur 2017.

Celelalte sapte pelicule care au fost nominalizate in acest an la Oscarul pentru cel mai bun film sunt ”Arrival”, de Denis Villeneuve, “Fences”, de Denzel Washington, “Hacksaw Ridge”, de Mel Gibson, “Hell or High Water”, de David Mackenzie, “Hidden Figures”, de Theodore Melfi, “Manchester by the Sea”, de Kenneth Lonergan, si “Lion”, de Garth Davis.

Cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala va fi transmisa in direct de postul american ABC si va fi difuzata in peste 225 de tari si teritorii din intreaga lume. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel.

”La La Land”, Damien Chazelle, Cassey Affleck si Emma Stone, favoritii caselor de pariuri

De asemenea, ”La La Land”, Damien Chazelle, Cassey Affleck si Emma Stone sunt favoritii caselor de pariuri britanice la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica seara la gala Oscar 2017 – ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor”, ”cel mai bun actor in rol principal” respectiv ”cea mai buna actrita in rol principal”.

Nicerodds.co.uk, un agregator al site-urilor administrate de marile case de pariuri din Marea Britanie, a realizat ca in fiecare an un top al favoritilor la premiile Oscar. Platforma online Nicerodds.co.uk afiseaza un tabel in care sunt marcate in primele doua coloane verticale cea mai mare si cea mai mica cota pentru fiecare dintre filmele si artistii nominalizati la Oscar. In coloanele urmatoare sunt afisate cotele individuale calculate de casele de pariuri Bet365, Betfred, Betway, Intertops, Paf si Titanbet. Ultima coloana este rezervata ”castigatorilor” – artistii si filmele cu statutul de mare favorit, ale caror cote reprezinta o medie aritmetica a cotelor anuntate de casele de pariuri mentionate mai sus.

Cel mai bun film

Premiul Academiei pentru cel mai bun film este unul dintre premiile de merit decernate in fiecare an de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) artistilor care lucreaza in industria cinematografica. Categoria ”Best Picture” (”Cel mai bun film”) este singura categorie in care fiecare membru al Academiei este eligibil nu doar pentru a vota pe buletinele finale, ci si pentru a putea sa faca nominalizari. In timpul ceremoniei anuale a Academiei, premiul pentru cel mai bun film este ultimul trofeu care este anuntat la gala Oscar si, incepand din anul 1951, este primit, pe scena, de producatorii peliculei. Acest trofeu este considerat cel mai important premiu atribuit de AMPAS si celebreaza regia, interpretarea si scenariul unui film.

In 2017, potrivit site-ului nicerodds.co.uk, cea mai buna cota medie o are musicalul ”La La Land” – 1,16. Pe locul al doilea se afla drama ”Moonlight”, cu o cota medie de 6,5, iar podiumul este completat de filmul ”Hidden Figures”, cu o cota medie de 21.

Cel mai bun actor

Cel mai bun actor in rol principal este unul dintre premiile de merit atribuite in fiecare an de AMPAS in semn de recunoastere a unui artist care a avut o interpretare extraordinara intr-un film. Inainte de cea de-a 49-a gala a premiilor Oscar, ce a avut loc in 1976, acest premiu era cunoscut sub numele ”Premiul de merit al Academiei pentru o interpretare realizata de un actor”. Insa, inca de la debutul sau, acest trofeu era numit in mod uzual ”Oscarul pentru cel mai bun actor”. Desi actorii sunt nominalizati pentru acest trofeu de membrii AMPAS care sunt ei insisi actori, castigatorii sunt alesi prin votul tuturor membrilor Academiei de film americane, indiferent de ramura profesionala din care acestia provin.

In 2017, favoritul caselor de pariuri britanice este actorul Cassey Affleck, protagonistul filmului ”Manchester by the Sea”, cu o cota medie de 1,64. Denzel Washington, starul filmului ”Fences”, urmeaza in clasament la o distanta foarte mica, avand o cota medie de 2,18, si ar putea sa rastoarne toate pronosticurile. Pe locul al treilea se afla Ryan Gosling, actorul principal din musicalul ”La La Land”, cu o cota medie de 17.

Cea mai buna actrita

Cea mai buna actrita intr-un rol principal este unul dintre premiile de merit atribuite in fiecare an de AMPAS, in semn de recunoastere a unei artiste care a avut o interpretare extraordinara intr-un film. Acest trofeu era denumit pana in 1976 ”Premiul de merit al Academiei pentru o interpretare realizata de o actrita”. Insa, inca de la infiintare, trofeul este cunoscut in mod uzual sub numele de ”Oscarul pentru cea mai buna actrita”.

In acest an, favorita pariorilor britanici este Emma Stone, protagonista din filmul ”La La Land”, care are o cota medie de 1,16. Pe locul al doilea se afla Natalie Portman, gratie interpretarii sale din pelicula ”Jackie”, cu o cota medie de 6,5. Actrita franceza Isabelle Huppert, preferata criticilor de specialitate, care a castigat toate trofeele majore acordate in actualul sezon al premiilor cinematografice gratie interpretarii sale din filmul ”Elle”, se afla insa abia pe locul al treilea in topul caselor de pariuri britanice, cu o cota medie de 10.

Cel mai bun regizor

Damien Chazelle, regizorul musicalului ”La La Land”, este principalul favorit la castigarea premiului Oscar la categoria ”cel mai bun regizor”. Potrivit nicerodds.co.uk, tanarul cineast american are o cota medie de 1,05. Barry Jenkins, regizorul dramei ”Moonlight”, ocupa locul al doilea in topul favoritilor pariorilor britanici, cu o cota medie de 12,3. Pe locul al treilea se afla Kenneth Lonergan, regizorul filmului ”Manchester by the Sea”, cu o cota medie de 16.

Cel mai bun actor in rol secundar

Favoritul acestei categorii este Mahershala Ali, datorita interpretarii din ”Moonlight”, cu o cota medie de 1,13. Ceilalti patru nominalizati se afla la mare distanta si, potrivit pariorilor britanici, nu au nicio sansa la trofeu.

Cea mai buna actrita in rol secundar

Favorita din aceasta sectiune este Viola Davis, pentru evolutia sa din filmul ”Fences” (cota medie 1,02). Performanta actritei afro-americane este atat de convingatoare, incat pariorii britanici considera ca vedeta din ”Fences” si-a spulberat concurenta si nu poate sa piarda acest Oscar.

Cel mai bun scenariu original

Pe primul loc se afla filmul ”Manchester by the Sea”, cu o cota medie de 1,59. Urmeaza ”La La Land” (cota medie 2,23) si ”Hell or High Water” (cota medie 24,6).

Cel mai bun scenariu adaptat

Primele trei pozitii in topul favoritilor sunt ocupate de filmele ”Moonlight” (cota medie 1,16), ”Hidden Figures” (cota medie 9,66) si ”Lion” (cota medie 10,66).

Cel mai bun film strain

Potrivit nicerodds.co.uk, aceasta este una dintre cele mai disputate categorii de la premiile Oscar 2017. Coproductia cu participare romaneasca ”Toni Erdmann”, care reprezinta Germania la premiile Academiei de film americane, continua sa se mentina pe primul loc in topul favoritilor, cu o cota medie de 1,86.

Pe locul al doilea, la o distanta foarte mica, se afla lungmetrajul iranian ”The Salesman”, cu o cota medie de 2,02. Pe pozitia a treia, la mare distanta, se afla filmul suedez ”A Man Called Ove”, cu o cota medie de 10.

Cel mai bun lungmetraj de animatie

Filmul ”Zootopia” pare sa se fi desprins in favoritul cert al acestei categorii, ocupand primul loc in preferintele caselor de pariuri britanice, cu o cota medie de 1,21. Pe locul al doilea se afla animatia ”Kubo and The Two Strings” (cota medie 3,91), iar podiumul este completat de pelicula ”Moana” (cota medie 21,66).

Sursa foto: featureflash/Shutterstock