"Gloria vine din a indrazni sa incepi", "viata este mai buna pe o plaja izolata", "astazi ma trezesc la 4:30, dar nu regret nimic". Cu aceste cuvinte puse pe pagina sa de Facebook, o tanara din Bucuresti rezuma cel mai bine propria fericire si inainte si, dupa ce a inceput aventura vietii ei pana acum. A aruncat un rucsac in spate, si-a luat prietenul de mana si au plecat sa traiasca adrenalina libertatii in lume, un stil de viata care pana si pe ei i-a speriat uneori.

"Pentru mine era o idee si o dorinta mai veche, de prin 2009 cand am dat peste un blog de calatorii frumos si altfel. In acel an faceam 21 de ani si habar nu aveam inca exact cine sunt si ce vreau. Am pastrat in schimb ideea intr-un colt al mintii si am hotarat sa astept pana cand urma sa ii vina vremea. Plecatul in lume suna foarte poetic, dar nu este un lucru usor de facut datorita diverselor bariere. Probabil primul impediment este cel financiar, apoi vorbim de barierele psihologice pe care ni le putem toti si mai sunt si cele sociale", povesteste Simona, exclamand in acelasi timp "daca ar exista si in Romania cultura anului sabatic...".

Sursa foto: Simona-Elena Stanescu

In februarie 2016, Simona-Elena Stanescu (29 ani) si Alex Vrinceanu erau angajati - ea ca brand manager la UTV, el ca media resercher la Zenith Media - si aveau o cariera in ascensiune. Insa, cei doi indragostiti au decis sa-i puna capat in septembrie 2015 din cauza sau datorita unei oferte pe care, paradoxal, au ratat-o. Cum pretul s-a dublat peste noapte, cei doi au decis, culmea, sa nu o piarda totusi sub nicio forma si de fapt sa cumpere doar cate un bilet cu zbor dus.

"Ti-am zis eu sa luam biletele!" sau cum supararea i-a trimis in lume

"Plecarea noastra a fost pe jumatate alegere, pe jumatate un joc spontan al sortii. In mai 2015 am cumparat niste bilete de avion extrem de ieftine din Dubai pana in Filipine si retur cu doar 70 de dolari. Biletele erau pentru februarie 2016. Apoi in septembrie a aparut una din ofertele mult asteptate la una din companiile din Romania. Din fericire (nefericire la momentul respectiv) oferta nu a fost anuntata corespunzator pe site, iar noi am amanat pentru ziua urmatoare cumpararea biletelor. Pana dimineata pretul era mai mult decat dublu. Astfel noi am ajuns sa avem genul de contradictie clasica intr-un cuplu. Ti-am zis eu sa luam biletele! Doar ca la noi discutia asta s-a terminat cu Hai sa plecam doar cu bilet dus!. Asta se intampla pe 19 septembrie 2015. Iata ca, pana la urma, nu a fost nevoie decat de o oferta ratata si o discutie mai aprinsa ca sa ne luam de mana si sa facem pasul! Am dormit pe vis si ne-am trezit cu un scop!", spune hotarata Simona, autoare a site-ului de travel Lipa-lipa.ro.

Ea se descrie ca fiind slow traveler, adica ii place sa calatoreasca fara graba si sa "savureze" locurile prin care trece. Prin urmare, Simona a petrecut cu prietenul ei, Alex, 9 luni in 6 tari din Asia. "Am plecat fiecare doar cu bagaj de mana. Aveam pana in 10 kg pana sa plecam de acasa. Eu cam 7, iar Alex vreo 8. Asta a fost tot bagajul nostru. A fost putin mai greu sa ne facem ordine si curatenie in viata si lucruri, sa impachetam tot ce nu voiam sa aruncam si sa ne urcam in avionul ala din data de 13 februarie", spune Simona.

Tinerii au aterizat in Filipine, unde au inceput un nou stil de viata, liber si cumva in baza sortii. Au ales Asia pentru ca este "unul dintre cele mai ieftine continente unde poti sa calatoresti, oamenii sunt peste tot veseli si fericiti si nici nu are sens sa povestesc despre peisaje".

Insa, tanara calatoare tine sa scoata in evidenta ca, desi oamenii nascuti in Asia reusesc deseori sa traiasca si cu mai putin de 100 de dolari pe luna, "nu inseamna ca este la fel de usor si pentru un strain". "As vrea sa spulber putin mitul asta al preturilor extrem de mici in Asia de Sud Est. Iti e greu sa traiesti chiar ca un localnic", subliniaza Simona.

Dupa doua luni in Filipine, Simona si Alex au continuat sa traiasca, sa calatoreasca si sa lucreze din mers in Thailanda, Myanmar, Malaezia, Laos si Vietnam, fara sa isi fac un plan de calatorit. "Vrem amandoi sa fim flexibili, nu ne place sa avem viata pusa intr-un Excel din care sa taiem lucruri de facut".

Sursa foto: Simona-Elena Stanescu

In timpul calatoriei lor prin Asia, cei doi au lucrat atat ca manageri intr-un resort mic in Filipine, timp de doua luni, cat si ca freelanceri pe proiecte de marketing si promovare pentru companii din Romania si diversi clienti din lume, printre care si o ferma de lactate din Laos. Asta inseamna sa fii nomad digital, care este mai mult o atitudine de viata decat o meserie: faci bani in timp ce calatoresti.

"Folosim Work Away si facem voluntariat in schimbul cazarii si meselor. Am facut asta in Laos si a fost o experienta noua si interesanta, in Vietnam unde am prins si mai mult curaj in ceea ce priveste administrarea unei afaceri in turism apoi in Filipine ne-am incumetat sa conducem doua luni un resort! Pe langa lucrurile pe care le descoperim lucrand in tari diferite ne place si faptul ca putem sa ne imbogatim cunostintele", spune Simona.

Cati bani face si cat cheltuieste in timp ce calatoreste

Cei doi parteneri au incercat sa se incadreze in 40 de dolari / euro pentru amandoi pe zi si asta pentru ca nu au mers in locuri "foarte fancy". "Dar cand simteam ca avem nevoie de un hotel bun, mergeam la un hotel bun. Nu vrem sa fie un chin, ci mai mult un stil de viata", spune Simona, care continua sa ma uimeasca: "uneori gateam, alteori mancam pe scaune minuscule la un colt de strada, alteori mancam fiecare cate o pizza de 10-12 euro bucata. Ca si acasa. Uneori mananci hot dogi de la Ikea, alteori friptura de vita argentiniana", poveste tanara intr-un mod firesc despre stilul de viata din Asia.

Sursa foto: Simona-Elena Stanescu

La un calcul rapid cheltuielile lor au fost mai mici decat cele din Bucuresti, sustin cei doi parteneri. Mai exact, Simona si Alex au cheltuit in total 10.000 de euro in cele 9 luni de plimbat in Asia. "Una dintre regulile principale cand calatoresti este sa nu ai banii doar intr-un singur loc. Nu o sa va spunem ce mecanism am gasit si cum am avut depozitati banii. Dar erau in mai multe locuri! Nu a stat nimeni sa faca un calcul", explica "slow traveler"-ul Simona Stanescu. "Stilul de viata abordat ne sperie si pe noi uneori. Exista multe necunoscute diferite fata de stilul clasic de viata", a mai spus tanara.

De ce este totusi obositor sa calatoresti

Desi poate voi, care cititi acum povestea lor, ii invidiati catusi de putin si doriti sa traiti ca ei, cand calatoresti automat si obosesti si fizic, si psihic. "Cu siguranta si noi am simtit oboseala calatoritului. E imposibil sa impachetezi si sa despachetezi mereu. Asadar am decis sa alternam. O vreme ne plimbam, apoi stateam mai mult in locurile in care ne placea. Ne place sa vizitam si sa exploram, dar ne place sa si dozam adrenalina. Cu cat te inveti cu mai mult, cu atat vrei mai mult! Peisajele nu mai sunt asa frumoase, incep sa faci comparatii, obosesti. Chiar recomandam cate o pauza de odihna din cand in cand!", conchide tanara calatoarea.

Simona si Alex s-au intors in Romania in decembrie 2016 din cauza ca tatal ei a suferit un accident. Acum, cei doi se bucura de aceasta pauza, timp in care planuiesc un nou stil de viata: sa calatoreasca si sa traiasca in Portugalia.

Sursa foto: Simona-Elena Stanescu