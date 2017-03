Am calatorit in Sri Lanka cu 3.415 lei total (754 euro) si vreau sa va arat si voua cum puteti avea o vacanta in tara ceaiului sau in alta destinatie exotica cu cat mai putini bani. Iata cum am reusit si de ce merita sa descoperiti gustul "picant" al necunoscutului in Sri Lanka, o tara mica in care traiti experiente mari: de la haosul din autobuz, la calmul oamenilor, la efervescenta de pe strada la prospetimea peisajelor.

Probabil ca titlul va face sa va ganditi ca este o reclama, o oferta cu taxe ascunse care va ademeneste cu un pret "incredibil" si, apoi, evident, daca ati vrea sa cumparati, ar trebui sa platiti taxe de aeroport de sute de euro. Nu spun ca pretul nu este "incredibil", tocmai despre asta vreau sa vorbesc.

Educatie financiara, economii si prioritate inainte de toate

Calatoriile sunt pentru mine prioritatea numarul 1 dupa, bineinteles, nevoile si cheltuielile de zi cu zi pe care nu am cum sa le scot din ecuatie: hrana si transport. Ati ghicit, nu platesc chirie, nu am rate, ba chiar locuiesc cu mama mea si atunci am totul asigurat, uneori achit unele facturi, dar nu obisnuiesc sa sar cu banii prea des. Asa ca tot salariul meu reprezinta bani de buzunar si 70% din suma merge direct in contul de economii pentru calatorii. Chiar daca voi aveti toate aceste cheltuieli, puteti cu siguranta sa economisiti bani si pentru calatorii. Exista o singura conditie primordiala: sa vreti cu adevarat sa faceti asta.

Pentru orice ati vrea sa obtineti in viata cu bani, fie calatorii, fie o masina, fie un laptop mai scump decat vacanta mea in Sri Lanka (si nu sunteti milionari), trebuie sa incepeti cu autoeducare financiara. Asta inseamna chiar sa renuntati la lucruri si distractii de moment costisitoare, daca stiti ca nu vi le permiteti. Este cu semnul intrebarii atunci cand aveti rate. Oricum, este mult de dezbatut pe acest subiect. Bineinteles, din ecuatie ii excludem pe cei care lucreaza pe salariul minim pe economie si platesc chirie sau au rate. Este imposibil sa mai aiba bani sau chiar sa viseze la o vacanta exotica fara sa schimbe jobul, fara sa lucreze mai mult si pe mai multi bani. Este, in fond, o atitudine fata de viata pentru care eu nu as putea sa gasesc cele mai bune oferte pentru bilete de avion oricat as rascoli Internetul. Dar sa revenim la cum am gasit bilete de avion Dubai-Sri Lanka la 670 lei dus-intors.

Luni, 6 martie, intr-un eveniment dedicat la Journey Pub, voi povesti despre calatoria in Sri Lanka si ce gust au avut experientele in tara ceaiului si a orezului picant.

Cum de m-a costat, totusi, vacanta exotica (doar) 3.415 lei

La sfarsit de februarie 2016 (27 sau 28) am vazut ca Flydubai are oferte la bilete de avion catre mai multe destinatii. Cum imi doream de ceva timp sa vad elefantii in mediul lor natural, am decis sa merg in Sri Lanka. I-am spus unei prietene despre care stiam ca vrea sa mearga si pe 1 martie 2016, la 11 seara, am scos cardul si am platit 578 AED (669,87 lei suma totala retrasa din cont cu toate taxele) pentru biletele de avion Dubai-Colombo (Sri Lanka), pentru perioada de calatorie 27 noiembrie (seara tarziu)-5 decembrie 2016. Mi s-a parut un chilipir in conditiile in care un zbor dus-intors catre destinatii exotice costa cel putin 500 euro (2.265 lei).

Foto: Plimbare cu tuk tuk-ul/Marinela Oprea

Dupa cum am spus, am zburat cu o companie aeriana low-cost. Nu ma deranjeaza, nu am nevoie de lux sau fotolii care sa se faca pat. Imi place si la business class, dar nici nu astept sa devin milionara ca sa plec de acasa sau, mai rau, sa fac credite si sa cheltuiesc mai mult decat imi permit.

Am luat biletele cu mari batai de inima, entuziasmata pana la cer ca aveam sa plec la capatul lumii. A doua zi cand m-am trezit m-au apucat iarasi bataile de inima, dar de data asta de panica: mi-am dat seama ca Sri Lanka este langa India si nu sunt pregatita pentru mizerie, vaccinuri si pentru barbati care violeaza turiste europene. Asa ca am zis: eu uit de aia 670 lei si cand o sa mai strang bani o sa merg unde e mai curat si mai sigur. In fine, de unde sa ma intorc acasa intreaga si vie.

Foto: Orfelinatul de Elefanti Pinnawala

A trecut ceva timp, in care m-am documentat si am aflat ca lucrurile nu stau chiar asa, ba chiar am intalnit o tanara din Bucuresti care a trait o luna in Sri Lanka. Asa m-am linistit si m-am trezit ca este iulie si eu platesc biletele pentru Bucuresti-Dubai, care au costat 1.289,85 lei dus-intors (suma extrasa din cont cu toate taxele). Cam mult pentru 5 ore de zbor, o companie aeriana low-cost si fara bagaj de cala. De fapt, nici nu m-am gandit la bagajul de cala pentru ca nu m-as fi vazut tinandu-l pe cap in autobuzele din Sri Lanka in care abia respiri.

Deci pana aici am cheltuit 1.959,72 lei pentru patru bilete de avion dus-intors Bucuresti-Dubai-Colombo. Cautati acum pe orice site doriti si spuneti-mi daca gasiti mai ieftin. Va dau un pont: pe paginile de Facebook Fly4free Europe Flight Deals si Secret Flying veti gasi oferte de ultima ora. In orice caz, m-a costat mult mai putin decat daca as fi cumparat de la o agentie de turism. Acum ca am biletele de avion, am rezolvat tot. Da, tot. Va spun imediat.

Foto: La piata in Sri Lanka/Marinela Oprea

Biletele de avion sunt cele mai importante in ecuatia unei calatorii ieftine pentru ca reprezinta cea mai mare cheltuiala, iar pariul este sa le gasiti cat mai ieftin pentru a merge cu bani putini intr-o destinatie exotica. De aici am avut timp berechet sa citesc si sa recitesc tot ce se poate gasi despre Sri Lanka pe Internet, sa aplic online pentru viza si sa o primesc a doua zi (costa 153 lei) si sa stabilesc traseul la destinatie. Am rezervat totusi camera pentru primele doua nopti ca sa nu mergem la risc. Dar doar pentru doua nopti.

Dupa 3 zile in Dubai (cazare gratis la o amica, cheltuieli totale de 700 lei), pe 27 noiembrie la ora 11 seara decolam spre Colombo, unde am ajuns la ora locala 5 dimineata dupa o noapte nedormita, dar cu energie la cote maxime pentru ca aveam sa-mi ating visul cu mana (la propriu) inca din prima zi in Sri Lanka: sa urc pe elefant si sa fac un botez cu adrenalina (sau cu trompa lui) in rau, la Orfelinatul de Elefanti din Pinnawala.

Sri Lanka, o tara saraca cu preturi mari pentru turisti straini

De aici, am continuat traseul nostru prin tara, si cu tuk-tuk (5-10 lei/3 persoana/in functie de distanta), si cu autobuz (0,6-5 lei/persoana in functie de distanta) spre Dambulla - unde puteti vedea Golden Temple, Sigiriya - unde urcati pe Lion's Rock (Patrimoniul UNESCO), Nuwara Eliya - unde va bucurati de prospetimea plantatiilor de ceai si cascadelor tumultoase, punctul de belvedere din munti World's End - daca obisnuiesti sa mergi pe munti in Romania, acesta nu o sa te impresioneze si costa cam mult pentru Sri Lanka, 100 lei de persoana. Da, costa cam mult, in conditiile in care Sri Lanka este o tara saraca in care salariul minim este de 450 lei. Apoi, am incheiat calatoria la plaja, in sudul tarii, unde esti doar tu cu mare sau unde te bucuri ca in sfarsit vezi turisti europeni. Pana acolo, insa, am aranjat lucrurile spontan, de la cazare (40 lei/noapte/persoana), la traseu, la ce si unde mancam si ne-am lasat prada experientelor de moment.

Cum suntem la final, am si un calcul total: 300 de dolari (1.260 lei in decembrie 2016) schimbati si cheltuiti in 8 zile in Sri Lanka pe cazare, mancare, transport si activitati, inclusiv plimbare dupa vazut balene, (care sunt cele mai scumpe). La acestia adaugam cei 1.960 lei pentru biletele de avion. Asadar, totalul este: 1.960 lei (bilete de avion dus-intors), 1.260 lei (8 zile de plimbat in Sri Lanka), 153 lei viza si 42 lei asigurarea de calatorie. Egal 3.415 lei.

Mult? Putin? Depinde cu ce comparati si depinde daca va doriti mai mult un laptop abia scos pe piata sau o calatorie din care plecati cu amintiri pentru totdeauna. Insa, cu siguranta, mai putin decat o vacanta exotica cumparata prin agentie si care costa intre 1.100 si 1.600 euro fara bani de buzunar. Totusi, un lucru este clar: pe bani putini calatoriti daca nu sunteti pretentiosi si puteti dormi linistiti in case, hosteluri sau vile cu camere curate si baie. Pentru resorturi si 5 stele, cautati joburi foarte bine platite, deveniti antreprenori sau asteptati sa castigati la Loto.

Poate parea ca am vazut putine locuri, insa Sri Lanka nu este Europa ca sa bifezi obiectivele turistice. De Sri Lanka te bucuri sau nu pe tot parcursul drumului, oriunde te-ai afla, in tuk-tuk, pe strada, la piata, intr-un autobuz burdusit cu oameni de la scaune pana la scara si pe care trebuie sa ii calci pe picioare ca sa ajungi la usa, intr-un tren pentru care ai cumparat un bilet cu destinatia pe el, dar care nu ajunge acolo. Bine ca nu a mers in sens opus!

Sri Lanka, tara a ceaiului si a orezului picant, este o destinatie a gustului prin definitie. Insa dincolo de acestea, aici incepeti sa gustati, alternativ, necunoscutul, imprevizibilul locului, calmul oamenilor, haosul din autobuze, efervescenta strazii si linistea peisajelor. Dar s-ar putea sa va placa pentru ca dau savoare trailor si amintirilor voastre in mica tara din Oceanul Indian.

Mai multe despre povestea din Sri Lanka si despre ce gust au avut experientele in tara ceaiului si a orezului picant puteti afla luni, 6 martie, la un eveniment dedicat, la Journey Pub, de la ora 19.30.

Sursa foto: Marinela Oprea/Wall-Street.ro