Cea de-a V-a editie a Conferintei Nationale a Managerilor IT din Romania, organizata de catre CIO Council si Revista CARIERE, va avea loc pe 30 martie 2017 la Hotel Radisson Blu din Bucuresti, sala Atlas. Evenimentul va reuni peste 250 de profesionisti si manageri IT, CIOs si COOs, oferindu-le acestora o excelenta ocazie de a discuta despre top 3 preocupari majore ale specialistilor IT: Alinierea (in top in ultimii patru ani), Securitatea (in crestere in ultimii doi ani) si lipsa de competente tehnice in Analytics, dezvoltare de software, securitatea informatica si domeniul Cloud.

Economia digitala intra intr-o noua era si vine cu provocari fara precedent pentru toate companiile. Instrumentele digitale redefinesc mediul de afaceri, schimband complet modul in care lucram, comunicam si vindem.

Este misiunea managerilor IT de a facilita transformarea digitala intr-un mod cat mai eficient si benefic pentru companie.

Editia de anul acesta lanseaza dezbaterea despre lumea digitala si impactul acesteia asupra mediului de business, provocand, alaturi de cei mai influenti jucatori din piata, raspunsuri la marile teme ale momentului:

Transformarea digitala: de la capacitati tehnice, la strategiile de afaceri si mentalitati;



Viitorul digital al afacerilor: R&D si design cu ajutorul realitatii augmentate, manufacturare cu ajutorul robotilor, lanturi de aprovizionare prin depozitare automatizata, camioane si drone fara soferi, vanzari prin e-commerce, self-service si licitatii online, marketing prin CRM si publicitate targetata, avand la baza Big Data Analytics, servicii prin e-banking, comunicatii mobile, divertisment si educatie online;

Digital Banking. Suntem pe cale sa asistam la disparitia bancilor traditionale?



Noul rol al unui CIO in contextul transformarii digitale;

Inovatia si valoarea adaugata pe care aplicatiile digitale inteligente o pot aduce intr-un context comercial si social;

Forta de munca digitala. Suntem pregatiti sa integram nou-venitii in departamentele noastre IT?

Conferinta va fi moderata de catre Yugo Neumorni, Presedinte CIO Council Romania si Director IT&C, Hidroelectrica, Gianrodolfo Tonielli, Managing Director for Accenture Technology Services in CEE si Carmen Adamescu, Partner, Head of IT Advisory Services, EY Romania.

„Economia globala intra intr-o noua era, Era Digitala, care atrage dupa sine provocari nemaiintalnite pentru companii. Tehnologia creste in ritm exponential si ne redefineste lumea cu o viteza incredibila. Ea ne modifica totodata mediul de afaceri schimband total felul in care traim, muncim si comunicam. Acum este momentul pentru CIOs si Directorii IT sa preia initiativa si sa ofere mediului de afaceri instrumentele de care au nevoie pentru Transformarea Digitala a companiilor. Este momentul ca CIO sa iasa din sala serverelor, sa ocupe un loc in Board-ul companiior si sa isi asume adevaratul rol de Chief of Information, care gestioneaza datele companiei, rolul de evanghelist si contributor cu rol strategic, vital pentru tehnologizarea si digitalizarea companiilor. Este timpul nostru”, a declarat Yugo Neumorni.

La editia de anul acesta ii vom avea alaturi pe: Catalina Dodu, Country Manager, Atos IT Solutions and Services Romania, Cristian Patachia, Development & Innovation Manager, Orange Romania, Gianrodolfo Tonielli, Managing Director for Accenture Technology Services in CEE, Marius Antonie, Technology Consulting Manager, Accenture, Carmen Adamescu, Partner, Head of IT Advisory Services, EY Romania, Radivoje Trandafir, Regional Director CEE, Interoute, Dan Gavojdea, Security Regional Sales, Cisco Systems, Codrut Savulescu, Chief Solution & Marketing Officer, Huawei Romania, Bogdan Tudor, Vicepresedinte, CIO Council Romania, George Lazar, Board member, CIO Council Romania, Eugen Schwab-Chesaru, Vicepresedinte - Central & Eastern Europe Operations, Pierre Audoin Consultants - A CXP Group Company, Nikos Sampanis, Country Manager, SE Europe, Forrester si altii.

Supporting Partners: Atos IT Solutions and Services Romania, Orange Romania;

Parteneri: Microsoft Romania, Experis, Bitdefender, Accenture, EY Romania, Interoute, Cisco Systems, Huawei;

Networking Partners: Matricia Solutions; IQOS; Documenta DMS; HP INC Romania; Max Relax;

Connectivity Parner: VIVA Telecom;

Cocktail Partner: ALIRA;

Wellness Partner: Wellington;

Mobility Partner: UBER;

Parteneri media: Revista HR Manager, Biz, Wall-Street, Forbes, Business Review, Market Watch, IT Trends, Agora, Doingbusiness.ro, iBusiness, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), Asociatia Romana pentru Industria Electronica si Software (ARIES), Risco.

Mai multe informatii despre speakeri, agenda si inregistrare puteti gasi pe site-ul evenimentului: www.cioconference.ro .

Pentru mai multe detalii legate de inregistrarea la eveniment va rugam sa o contactati pe Georgiana Ene la e-mail: georgiana.ene@cariereonline.ro sau la telefon: 0723 720 074 sau pe Laura Gheboianu la e-mail: laura.gheboianu@cariereonline.ro, telefon: 0726 768 079.