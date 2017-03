Tiberiu Useriu a castigat, vineri, Maratonul 6633 Arctic Ultra, o cursa de peste 560 de kilometri, care se desfasoara in apropierea Cercului Polar. Este a doua oara cand bistriteanul castiga aceasta competitie, dupa succesul pe care l-a inregistrat in 2016.

Tiberiu Useriu a terminat cursa la ora locala 01.25, la Tuktoyaktuk, Canada, la o temperatura de minus 36 de grade, potrivit News.ro.

In 2017, la startul maratonului arctic din Canada s-au aflat 24 de concurenti, care s-au inscris in cele trei sectiuni: 120 de mile, plus 120 de mile si 350 de mile, in ultima luand startul si Tiberiu Useriu (42 de ani), alaturi de alti 17 participanti. Din cei 18 inscrisi la start, doar Useriu si inca trei participanti – din Scotia, Anglia si Franta – au mai participat la maraton.

In 2016, Useriu a castigat Maratonul 6633 Arctic Ultra in 173 de ore si 40 de minute si a avut de infruntat temperaturi chiar si de minus 62 de grade Celsius. La start s-au mai aflat doi romani, Vlad Tanase si Andrei Rosu, care au abandonat in timpul cursei.