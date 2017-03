Pe piata din tara activeaza un numar mare de furnizori privind astfel de produse. Diversitatea articolelor oferite de acestia fac alegerea si mai dificila. Clinit este unul dintre acele magazine online in care utilizatorii merg la tinta si comanda articolele dorite pentru ca stiu deja ca prezinta o calitate inalta si ca nu risca sa isi piarda clientela, achizitionandu-le. Pe pagina clinit.ro sunt promovate game largi de produse si articole pentru hotel, incepand de la cele mai „mici” si pana la cele cu rol esential pentru igiena corespunzatoare a oaspetilor.



Cei care doresc sa isi faca un renume, sa atraga clienti, nu sa ii alunge, vor opta intotdeauna pentru produsele de calitate. Cu siguranta ca cei care pur si simplu trec printre rafturile magazinelor si le adauga in cos fara a se gandi prea mult nu sunt atat de multi la numar. Mai ales cand este vorba despre o unitate hoteliera care se respecta si doreste sa isi multumeasca clientii, aceasta va cauta ceea ce este mai bun, iar asta implica o serie de pasi de parcurs: cercetarea produselor, precum si identificarea ingredientelor utilizate. Cel din urma criteriu este cu atat mai important cu cat produsul intra in contact cu pielea.



Probabil ai auzit si tu zicala conform careia „ambalajul vinde produsul.” Se aplica aceasta si in cazul tau? Este adevarat ca are o importanta destul de mare modul in care se prezinta un produs, insa atunci cand vine vorba despre selectarea cosmeticelor pentru un hotel, recomandarea noastra este sa nu te lasi convins prea usor. Toate aceste „maruntisuri” te pot ajuta mult sa convingi orice client sa revina la hotelul tau, fiind locul in care s-a simtit cu adevarat rasfatat.



Ce produse se fac remarcate in mod deosebit pe piata hoteliera?



Cea mai mare parte a comerciantilor pledeaza in favoarea cosmeticelor de calitate. Asa cum este si cazul societatii Clinit, utilizatorilor ar trebui sa li se ofere posibilitatea de a face investitii bune, punandu-le la dispozitie marfa calitativa.



Datoria celor ce administreaza unitati hoteliere este de a oferi o varietate de produse si nu doar servicii. Spre exemplu, de dorit ar fi ca cele pentru corp (sapunul, samponul, gelul de dus, crema de corp) sa aiba o consistenta cat mai potrivita, sa nu curga cu usurinta, dar mai ales sa contina uleiuri naturale sau glicerina.

Atunci cand acestea au un miros placut, oaspetilor le va ramane intiparit in minte respectivul parfum si isi vor aminti cu drag de zilele de popas din cadrul respectivului hotel/pensiune. Spre exemplu, cei interesati au posibilitatea de a comanda sapun lichid marca Dove din cadrul magazinului www.clinit.ro, care este un sapun ce se poarta delicat cu pielea si o lasa fina la atingere.

Pentru ca setul sa fie complet, acesta ofera si o alta consumabila aferenta, samponul 2 in 1 Dove, care are proprietati blande, ceea ce inseamna ca poate fi utilizat chiar si de persoanele care prezinta o anumita sensibilitate a pielii.

In ceea ce priveste produsele de igiena si cosmeticele hoteliere, exista o tendinta a cumparatorilor de a se orienta dupa cele naturale, aromaterapia fiind una dintre cele mai cautate aspecte. Chiar specialistii Clinit au remarcat faptul ca cei mai multi romani au tendinta de a comanda produse cu proprietati curative, dar mai ales de a personaliza respectivele ambalaje cu siglele locatiilor carora le sunt destinate.



Cu siguranta, intr-o masura destul de mare pretul produselor cosmetice este influentat de modul in care este realizat ambalajul. Exista si variante economice (hartie cerata, pliculete), dar si recipiente din plastic si ambalaje de carton. Asta nu inseamna ca cele din prima categorie nu sunt articole de calitate. Desigur, cu cat este mai prestigios hotelul, spre exemplu cele de 4 sau 5 stele, ar trebui ca atentia sa fie orientata catre produsele cu recipiente din plastic sau alte astfel de materiale.



Sta la altitudinea fiecarui proprietar care dintre multitudinea de produse disponibile pe piata sunt cele mai potrivite pentru unitatea pe care o administreaza. Cei interesati sunt asteptati in cadrul paginii clinit.ro pentru a achizitiona astfel de produse de calitate, la preturi foarte accesibile.