Dupa ce a citit cartea Aventurile lui Kara Ben Nemsi in Africa (de Karl May), Bogdan a inceput sa isi doreasca sa vada si el lumea cand va fi mare. Au trecut anii si in octombrie 2016 Bogdan, nascut in Bucuresti, s-a trezit pe bicicleta prin Cairo, capitala Egiptului, de unde a inceput aventura lui pe continentul african.

Dupa un accident de motocicleta in 2013 care l-a tinut la pat 6 luni de zile, Bogdan a decis sa plece in aventura vietii lui pe bicicleta. De ce totusi in Africa? El spune ca asociaza Africa cu aventura, cu peisaje de basm si oameni simpli si primitori, iar daca o accepti asa cum este descoperi o societate mai relaxata si mai corecta, puncteaza Bogdan Gabriel Marcu (33 ani), fost IT-ist.

Cum si-a pregatit aventura in Africa

Bogdan spune ca "dorinta" este tot ce conteaza atunci cand noi, oamenii, vrem sa facem ceva, orice ar fi acel ceva. "Daca exista si este suficient de puternica va trage dupa ea totul. Dorinta mea de calatorie a luat fiinta de mic, cand savuram cartile de aventura scrise de Karl May si a fost desavarsita cand, dupa accident, am aflat cat de usor poti pierde tot", subliniaza Bogdan, care transmite ca merita sa te bucuri altfel de viata.

Dupa aparitia dorintei, care practic l-a scos in lume pe Bogdan, a fost necesara realizarea unei biciclete care sa reziste la traversarea intregului continent african. "Am petrecut destule nopti nedormite cautand piesa perfecta. Cat de mica, i-am acordat atentia mea maxima. In final doar drumul imi va spune daca alegerile au fost corecte", detaliaza bucurestianul, care a pregatit si aparate foto-video pentru amintiri, dar s-a pregatit si pe sine cu cateva vaccinuri impotriva diverselor boli. Apoi a luat doua vize, pentru Egipt si Sudan, si a plecat sa traiasca experiente demne de o carte.

Din Cairo, Egipt, Bogdan a urmat cursul Nilului prin Sudan si apoi a continuat sa pedaleze prin Uganda, Tanzania, Kenya, Malawi si Botswana. Acum, tanarul spre indreapta spre Namibia, pentru ca mai apoi sa mearga in Zambia. El spera ca in iunie sa ajunga in Cape Town, Africa de Sud, unde se va incheia aventura sa pe doua roti. In total, bucuresteanul estimeaza ca va parcurge 40.000 km dand la pedale.

Sursa foto: captura Google Maps (traseu orientativ prin cele 10 tari parcurse de Bogdan)

"Din cauza accidentului am ramas cu o artroza post-traumatica, insa cand merg pe bicicleta ma simt un alt om. Usor mi-am dat seama ca pot depasi si 100 kilometri pe zi. Din pacate in Khartoum, Sudan nu mi s-a aprobat viza de Etiopia in ciuda tuturor insistentelor si a trebuit sa imporvizez si sa ajung in Uganda in schimb. Insa, totul pare acum mult mai simplu, cu actele, cu bani, cu tot. Multe piedici au disparut, precum obligativitatea de a avea un Carnet de Passage en Douane in anumite tari", poveste Bogdan despre "birocratia" africana.

Cum se descurca si cat il costa aventura pe doua roti

In timp ce se aventureaza in Africa, Bogdan lucreaza pe unde apuca de la distanta, de pe laptop, pentru a se intretine. Asta este singura sursa de bani pentru aventura sa, la care se adauga mai multe articole sportive oferite de compania romaneasca Merinito.

"Toata excursia este sustinuta financiar exclusiv din fondurile mele proprii. Lucrand in domeniul telecomunicatiilor cateodata imi este suficienta orice conexiune la internet pentru a putea sa-mi duc munca la bun sfarsit. Este greu de planificat un buget. Sunt 8 luni pline de lucruri neprevazute, de probleme, dar si de ajutoare. In Sudan mi-a fost foarte greu sa cheltuiesc, am primit manacare precum si cazare gratuit de multe ori, dar au fost si tari unde mi s-au aplicat preturi pentru muzungu (denumirea oamenilor albi in Africa de Est). Probabil voi fi mai in masura sa raspund la aceast intrebare cand voi ajunge inapoi acasa", raspunde tanarul despre cat cheltuieste zi de zi.

Totusi, el spune ca in general cheltuieste cel mult 15 dolari pe cazare si 10 dolari pe mancare. Insa, 2-3 nopti pe saptamana le doarme la cort, iar daca este foarte cald, revine la cazare. Oricum ar fi, intotdeauna incearca sa aiba suficienta apa la el pentru a nu murit de sete. Din bagaj nu ii lipsesc nici laptopul si panourile fotovoltaice care inlocuiesc prizele. In plus, aparatele foto le tine intotdeauna la indemana "pentru a suprinde peisajele si oamenii de pe drum".

"Niciodata nu mi-am planuit riguros traseul. Pot fi foarte dezamagit daca fac asta. Una dintre cele mai frumoase amintiri din aceasta calatorie se leaga de Sudan. Plecasem din orasul Dongola catre Karima, printr-un pustiu de peste 200 kilometri fara asezari omenesti. Din cauza caldurii insuportabile si a vantului puternic frontal dupa nici 60 kilometri rezervele mele de apa erau periculos de scazute. In acel moment Hassan mi-a facut semn sa ma opresc. El si impreuna cu trei dintre baietii lui construiau o ferma in mijlocul Saharei, si m-au invitat sa manac si sa dorm cu ei. Nu o sa pot uita niciodata bunatatea parinteasca a lui Hassan, de cat de bine m-am simtit sa povestesc cu ei si de noaptea magica sub cerul Saharei", povesteste Bogdan.

O alta experienta memorabila In Egipt, unde zeci de kilometri a avut escorta militara, in timp ce Bogdan pedala si era urmarit de aproape de o masina. "Cateodata ma mai sicanau si ma tineau la controalele de politie cateva ore, insa date fiind conditiile de securitate din acea tara a fost in regula", spune el.

Insa, cumva, si-a luat "revansa" in Tanzania. "Am fost invitat de catre o familie superba sa petrec un Craciun in stil african impreuna cu ei. Aici toate rudele se aduna, si nu mare mi-a fost mirarea sa petrecem aproximativ 30 de oameni, fiecare manifestandu-si interes despre mine si calatoria mea".

Bucuresteanul estimeaza ca in iunie ajunge in Cape Town, destinatia finala, de unde se va intoarce in Romania cu avionul. Chiar si asa, el spune ca se va reintoarce "cu siguranta" in Africa, insa crede ca data viitoare va fi pe motocicleta.

"Intotdeauna m-am simtit bine si implinit calatorind. Stau si ma intreb: ce poate fi mai frumos decat sa vezi noi locuri si sa cunosti oameni frumosi? Cand calatoresc nu mai exista zile ale saptamanii, nu mai exista obligatii, dezamagiri si suparari. Nu sunt decat eu, lumea si visele mele", incheie convingator tanarul aventurier.