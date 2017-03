Hanovra, 10 martie 2017. In cadrul testului de mare anvergura al Autobild privind anvelopele de vara, noua anvelopa PremiumContact 6 s-a clasat pe primul loc din prima Incercare (consultati editia 17/17). Revista a acreditat anvelopa cu „Cele mai bune caracteristici de rulare pe carosabil umed si uscat, performante de manevrabilitate dinamica cu raspuns precis al directiei, distante scurte de franare pe carosabil umed si uscat” si a laudat „kilometrajul sau superior”.

Pe scurt, expertii au scris: „Castigatoarea clara a acestui test comparativ este noua PremiumContact 6 de la Continental. Nu a esuat In niciuna dintre cele 12 discipline de testare si a castigat nu numai testul general, ci si titlul de „eco-campioana”.

„Suntem Incantati de acest rezultat exceptional al testului initial, deoarece acesta reprezinta simultan doua lucruri pentru dezvoltatorii nostri de anvelope: un mare sprijin pentru activitatea lor si motivatia ideala de a-si dezvolta In continuare solutiile la cel mai ridicat nivel tehnologic In viitor”, a declarat Alexander Bahlmann, sef al departamentului de relatii publice, Anvelope pentru autoturisme si autoutilitare usoare, din cadrul Continental.

AutoBild a testat 52 de modele cu dimensiunea 225/50 R 17 apartinand unor marci europene, americane si asiatice. Autovehiculul de test a fost un BMW seria 3, desi aceasta dimensiune a anvelopei se potriveste si cu un numar mare de autovehicule din clasa compacta si medie. Revista a oferit, de asemenea, atentionari legate de achizitia a 13 modele de anvelope care nu au trecut verificarea de siguranta din cauza distantelor de franare „periculos de lungi”.

Noua anvelopa PremiumContact 6 de la Continental combina caracteristicile optime privind siguranta cu un nivel ridicat de confort, o manevrabilitate precisa si bune performante ecologice. Pentru a atinge acest nou nivel al tehnologiei, dezvoltatorii de anvelope din cadrul Continental au dezvoltat noi compusi, au optimizat designul benzii de rulare inspirandu-se de la anvelopa sport de Inalta tehnologie SportContact 6 si au creat o banda de rulare care asigura deplasari extrem de confortabile. Incepand cu acest moment, noua anvelopa PremiumContact 6 va Inlocui treptat cele doua anvelope predecesoare, ContiSportContact 5 si ContiPremiumContact 5. In primul sau an, noua anvelopa va fi disponibila In 70 de dimensiuni, pentru jante de la 16 la 21 de inch, potrivite pentru autoturisme si SUV-uri.