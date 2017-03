Pentru a aduce putina lumina cu privire la acest subiect controversat, am apelat la experti. Cei de la www.suplimente-sport.ro ne-au oferit o lista de mituri complet nefondate despre suplimentele sportive.



1. Suplimentele nu sunt necesare daca mananci bine



Nimeni nu poate contesta faptul ca o dieta sanatoasa si echilibrata poate aduce beneficii. Atunci cand vine insa vorba despre persoanele active, sportivi, culturisti sau pasionati de fitness, suplimentele sunt absolut necesare. Nevoile nutritionale nu pot fi indeplinite in totalitate prin alimentatie, iar suplimentele ofera o completare a acestora, in asa fel incat performantele si rezultatele obtinute sa se ridice la nivelul asteptarilor.



2. Suplimentele nutritive au numeroase efecte secundare



Conform expertilor www.suplimente-sport.ro, nu exista afirmatie mai gresita decat aceasta. Majoritatea ingredientelor din suplimentele nutritive se regasesc in forma naturala in organism, sunt sintetizate si utilizate de catre acesta. Rolul pe care il indeplinesc este de a completa rezervele din corp atunci cand apar deficiente, pentru a ajuta la o dezvoltare armonioasa. Efectele secundare in cazul consumului de suplimente sunt minime sau chiar nule.



3. Suplimentele iti cresc masa musculara si forta chiar daca nu te antrenezi



Produsele disponibile sub forma de suplimente alimentare disponibile in cadrul website-ului www.suplimente-sport.ro contribuie intr-adevar la o stare a sanatatii imbunatatita si ofera rezultatele asteptate, insa doar atunci cand sunt combinate si cu alte elemente vitale. Este vorba despre antrenamente fizice, o dieta corespunzatoare, hidratare optima si odihna suficienta. Este foarte departe de adevar ideea care spune ca sunt pastile sau prafuri minune, care iti cresc peste noapte masa musculara, forta sau care te ajuta sa slabesti foarte rapid. Toate eforturile trebuie combinate intr-o maniera eficienta, pentru a obtine performantele si rezultatele asteptate.



4. Oricine poate obtine rezultatele dorite daca apeleaza la suplimente sportive



Acest mit este doar partial adevarat. Rezultatele dorite pot fi obtinute daca sunt indepliniti factorii enumerati la punctul anterior, insa trebuie sa tinem cont si de faptul ca fiecare individ este diferit. Nu exista doi sportivi care se antreneaza la fel, care se alimenteaza la fel sau la care suplimentele nutritive au aceeasi actiune. La unii rezultatele sunt vizibile mai rapid, la altii apar dupa o perioada mai indelungata. Totul depinde de metabolismul, dedicarea, rigurozitatea si perseverenta persoanei care si-a propus indeplinirea unui anume obiectiv: scaderea in greutate, cresterea fortei, cresterea masei musculare, a rezistentei etc.



5. Suplimentele sportive sunt doar o pierdere de bani



Acest mit devine adevar doar in cazul in care persoana care le foloseste nu se implica in totalitate pentru a obtine rezultatele dorite. Daca suplimentele sportive sunt consumate fara a respecta o alimentatie corespunzatoare, fara a urma un program regulat de antrenamente sau fara a asculta recomandarile specialistilor, devine evident faptul ca banii investiti in achizitia lor nu vor aduce rezultate pe masura asteptarilor.



6. Creatina = steroid



Fara indoiala aceasta afirmatie este falsa. Creatina este o substanta naturala din corp, care ofera energie in special celulelor musculare. Popularitatea de care se bucura suplimentele cu creatina in randul sportivilor si culturistilor este dovada faptului ca aceasta nu are nicidecum efectele daunatoare pe care le au steroizii asupra organismului. Din contra, creatina a fost intens studiata si cercetata, iar suplimentele cu creatina sunt avizate de organisme abilitate si nu aduc efecte secundare sau probleme de sanatate celor ce le consuma. Singurele efecte pe care le aduce, atunci cand este consumata in dozele recomandate, sunt de a amplifica forta, energia si rezistenta musculara pentru a sustine antrenamente fizice intense.

Aceste 6 mituri sunt doar o parte din cele care circula in legatura cu suplimentele alimentare. Dupa cum se poate observa, toate sunt demontate in parte sau in totalitate. Recomandarea specialistilor www.suplimente-sport.ro este urmatoarea: „Daca iti doresti cu adevarat rezultate, va trebui sa ignori miturile, sa te documentezi si, daca nu te pricepi, sa apelezi la ajutorul specialistilor. Obiectivele pe care le ai pot fi indeplinite, indiferent daca e vorba de slabit, de cresterea rezistentei, a fortei sau a masei musculare. Trebuie sa stii doar ca se poate si sa nu dai crezare tuturor zvonurilor.”