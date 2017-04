Romanii incep "cu greu" sa aiba cultura spa-ului, iar multi dintre ei il asociaza doar cu un rasfat al corpului. Astfel, spa-ul este inca un business sezonier pe piata romaneasca, in care tinta sunt persoanele cu venituri de peste 1.000 euro, sustine Angela Coman, proprietara Belle Maison Spa.

"La noi, spa-ul este asociat doar cu un rasfat al corpului, dar este o lipsa de educatie din acest punct de vedere. Oamenii trebuie sa asocieze spa-ul cu terapie prin apa, atat pentru spirit, cat si pentru trup. Este demonstrat stiintific ca odata ce corpul este masat sunt eliberati anumiti hormoni care ajung la creier si iti dau anumite stari. Deci, clar, influenteaza si psihic. Contactul este foarte intim: nimeni in afara de sot nu cred ca te mai vede atat de gol, atat de vulnerabil cum te vede maseur-ul", spune fondatoarea Belle Maison Spa.

Antreprenoarea spune ca se deschid "in permanenta" centre spa cu servicii de infrumusetare si remodelare corporala, insa chiar si asa spa-ul "pierde teren" in perioada verii, cand romanii merg la mare.

"Romanii incep sa aiba cultura spa-ului cu greu, dar incep sa devina dependenti. Spa-ul creeaza o usoara dependenta si traim niste vremuri destul de haotice, e un ritm foarte alert si oamenii cauta asemenea locuri in care chiar simti ca te desprinzi de ritmul acesta. Aici este un ritm mai lent, mai asezat", completeaza antreprenoarea.

Belle Maison Spa are in prezent un grad de ocupare de 80%, iar cele mai bune luni sunt februarie, martie si decembrie. "Anul acesta vom ajunge la un grad de ocupare maxim, desi nu o sa ramana niciodata constant. Este si un business relativ sezonier inca. La noi incepe sa functioneze foarte bine pe timpul mai rece", spune Angela Coman, care a inregistrat o cifra de afaceri de 133.000 euro in 2016 si o marja de profit de 30%.

Spre exemplu, in februarie valoarea bonului mediu este de 200-250 lei, in timp ce intr-o luna din perioada verii aceasta scade la 150 lei.

In general, cel mai aglomerat este in cursul saptamanii, dupa ora 17.00, cand vin clientii cu abonament. De altfel, clientii sunt persoane de peste 35 ani, cu venituri de peste 1.000 euro lunar, care isi fac abonament (70% din clienti) si vin constant, saptamanal, iar ocazional vin persoanele cu venituri de 2.000 lei, in general tineri pana in 30 ani.

Desi femeile merg in cea mai mare parte la spa, barbatii sunt cei mai fideli clienti. "Foarte rar isi anuleaza programarile la spa si sunt foarte constienti ca trebuie sa aiba grija de ei. Sunt constanti, isi fac abonament, prefera masaj clasic si profund. Femeile vor masaje de rasfat, de hidratare", spune Angela Coman, care precizeaza ca uneori femeile isi reprogrameaza sedinta la spa pentru a merge la manichiura sau coafor.

In plus, in ultima vreme multi IT-isti au inceput sa mearga la spa pentru ca sufera de dureri de spate. Pe langa ei, mai vin si economisti, antreprenori si manageri.

"Sunt persoane care prefera sa mearga la spa decat sa mearga la sala. Spa-ul se afla pe locul 4, dupa intretinerea corporala", sustine Angela Coman. Ea mentioneaza ca sunt persoane care spun, dupa prima oara la spa, daca mi-as permite, as veni foarte des, as petrece timpul numai aici. "Cred ca daca romanii ar avea mai multi bani, ar investit in acest serviciu", puncteaza proprietara spa-ului.

Mai mult decat atat, spa-ul a devenit o alegere si pentru petrecerile de burlacite, cererile in casatorie si teambuilding-uri.

Tu pentru ce mergi la spa?

Sursa foto: Fabiana Ponzi/Shutterstock.com