Bucuresti, 2 mai 2017 – Revino – Descopera Vinurile din Romania , eveniment dedicat promovarii vinurilor si turismului viticol din Romania aflat la a doua editie, are loc in perioada 6-8 mai 2017 in Bucuresti. Astfel, iubitorii de vinuri si persoanele interesate sa le descopere vor putea desgusta peste 200 vinuri premium de la cei 32 de expozanti, crame nationale si internationale. In plus, ziua de 8 mai este dedicata in exclusivitate sectoarelor HoReCa si turism.

“Prima editie a targului de vinuri Revino – Descopera Vinurile din Romania a avut loc anul trecut si s-a dovedit un real succes pentru crame si vizitatori.” spune Alina Iancu, fondator CrameRomania.ro si ReVino.ro. “Anul acesta numarul expozantilor a crescut semnificativ, la fel cum ne asteptam sa creasca si numarul iubitorilor de vinuri care vor fi prezenti. Am observat in ultima vreme un interes din ce in ce mai mare acordat de bucuresteni si nu numai vinurilor pe care le beau in anumite momente si locurilor pe care le viziteaza in weekend sau in zilele libere.”

Fiecare expozant de la Revino – Descopera Vinurile din Romania va prezenta publicului un numar de maximum 7 vinuri exclusiv HoReCa si va beneficia de aceleasi conditii de prezentare. Astfel, vizitatorii vor aprecia vinurile pe care le vor degusta si discutiile pe care le vor avea cu reprezentantii cramelor pentru a le afla povestile.



La a doua editie a targului de vinuri sunt asteptati peste 1.300 de vizitatori intr-un cadru elegant care sa reflecte imaginea pe care vrem sa o avem la nivel national si international. Fiecare persoana va primi un pahar la intrare impreuna cu catalogul evenimentului pe care isi va putea nota parerile si preferintele despre vinurile degustate pe care le pot achizitiona la plecare.

“O alta noutate pentru acest an este biroul de turism viticol pe care il vom avea la Revino – Descopera Vinurile din Romania.” continua Alina Iancu. “Oferim cramelor care realizeaza turism viticol posibilitatea de a-si prezenta povestile si ofertele vizitatorilor si de a-i convinge sa le treaca pragul. In plus, un reprezentant ReVino.ro va povesti celor prezenti intr-un mod impartial informatii despre toate zonele tarii si detalii despre cramele care pot fi vizitate de grupuri mai mici sau mai mari de persoane.”

Programul evenimentului este completat de o serie de 4 masterclass-uri – seminarii sustinute de experti in vinuri, precum Ana Sapungiu – singura romanca Master of Wine, Frederic Vigroux – somelier si consultant francez certificat WSET III, Cristina Raicu – profesor la scoala de vinuri Wine Craft detinatoare a certificatului WSET III si trei enologi recunoscuti de la cramele din Romania: Aurelia Visinescu, Oliver Bauer si Laurent Pfeffer.

Costurile de participare la eveniment se incadreaza intre 50 si 100 lei pentru accesul la eveniment si intre 80 si 120 lei pentru acces la masterclass-uri, iar biletele pot fi achizitionate atat online de pe www.winefair.revino.ro/visitors/tickets, cat si direct la eveniment. De asemenea, ziua de luni, 8 mai, este dedicata in exclusivitate sectoarelor HoReCa si turism, iar intrarea este pe baza de invitatie.

Pentru promovarea turismului viticol din Romania, Alina Iancu a dezvoltat proiectele CrameRomania.ro (singura baza de date bilingva – romana si engleza - a cramelor din Romania), Revino.ro (agregator de tip Trip Advisor al cramelor si magazinelor specializate de vinuri – vinoteci si restaurante – din Romania).

