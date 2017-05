Poate parea ca ele nu-si mai gasesc locul in lumea noastra moderna, in interactiunile online si in modelele de business care se intind pe mai multe continente legate de videoconferinte si emailuri, dar tusa personala si interactiunea umana sunt si vor ramane mereu cele mai frumoase metode de a consolida relatii.

In Japonia, de exemplu, cartile de vizita sunt practic un simbol sau o reprezentare a celui ce le ofera si tocmai din acest motiv sunt tratate cu respect si pastrate cu sfintenie. Poate parea exagerat, dar tocmai prin acest exemplu putem intelege valoarea lor in cadrul unei discutii de afaceri.

In era digitala, este important sa nu ne pierdem in tehnologie! Cartile de vizita au trecut cu brio proba timpului si sunt pregatite sa povesteasca, in doar cateva randuri, despre afaceri de succes, despre branduri personale si despre candidati sau parteneri remarcabili.

Atunci cand se face un schimb de carti de vizita, se creeaza o legatura la un nivel mai profund decat o simpla conectare pe o retea de socializare sau platforma de business. Bineinteles ca odata cu trecerea timpului, o persoana poate aduna extrem de multe carti de vizita, si este posibil ca unii dintre cei care apar in aceasta lunga lista sa fie uitati. Tocmai de aceea este esentiala alegerea unui stil sau model care sa fie memorabil, care sa spuna mai multe despre afacere sau despre persoana, care sa evoce amintiri clare despre intalnire sau care sa sara in ochi prin originalitate sau creativitate.

Din fericire, datorita noilor tehnologii in materie de materiale, printare si nu numai, acum fiecare carte de vizita poate fi o mica opera de arta. Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa gasiti stilul care vi se potriveste si care transmite cel mai bine profilul profesional sau valorile companiei pentru care lucrati.

Exista cateva reguli clare pe care trebuie sa le respectati pentru a obtine o carte de vizita care sa aiba un impact pozitiv, dar asta nu inseamna ca nu puteti sa deveniti extrem de creativ cu restul detaliilor.

Cel mai important lucru este sa stabiliti scopul acestui instrument de business, motivul pentru care il realizati si felul in care vreti sa va evidentiati. De asemenea, datele de contact si informatiile esentiale trebuie sa fie clare si bine organizate, astfel incat sa fie gasite cu usurinta si sa sara in ochi. Dintre acestea, mentionam: numele, numere de telefon si adrese de email, adresa fizica si site web, precum si platforme de socializare.

Dupa cum spuneam, materialele au evoluat si suportul pentru carti de vizita a devenit din ce in ce mai variat si mai versatil. Tocmai din acest motiv este bine sa apelati la un specialist, cum ar fi cartidevizita24.ro (unul din primii 3 furnizori de carti de vizita in Romania), pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna calitate, care sa ofere prestanta si mai ales rezistenta in timp.

In cazul in care vreti sa transmiteti nu doar profesionalism dar si inclinare catre ecologie si societate, puteti opta pentru materiale reciclate de calitate buna care provin din surse sigure si certificate. Astfel, nu doar ca ajutati natura si puteti sa contribuiti la reutilizarea resurselor, dar veti lasa o impresie pozitiva si veti inspira responsabilitate si grija.

Tot in acelasi registru al calitatii trebuie sa se incadreze si printarea - optand pentru servicii oferite de specialisti, puteti fi sigur ca beneficiati de un aspect final mult mai ingrijit. Cartidevizita24.ro vine in intampinarea nevoilor dumneavoastra cu servicii care nu fac rabat de la calitate si ofera, de asemenea, sfaturi si indrumari care sa va ajute in a face o alegere potrivita.

In plus, puteti include pe cartea de vizita si un logo sau o imagine reprezentativa pentru compania dumneavoastra! Pastrati totusi si spatiu liber pe fata, nu este necesar sa aglomerati prea mult, avand in vedere ca in cele mai multe cazuri puteti sa profitati de verso pentru a include detalii care nu sunt esentiale dar care credeti ca v-ar pune totusi in valoare.

Daca aveti un profil deosebit, puteti sa realizati cartea de vizita in ton cu acesta - exista multiple optiuni de materiale, cum ar fi plastic (transparent), folie magnetica si, bineinteles, clasicul carton, care desigur ca are si variante: lucios sau mat, texturat, sidefat, satinat sau chiar carton reciclat.

Un ultim aspect este finisarea: colturile rotunjite, lacuirea ori plastifierea reprezinta tusa finala care poate schimba complet impresia pe care cartea de vizita o lasa. Dimensiunile pot fi personalizate, insa ar fi bine sa luati in considerare si maniera de stocare a acestora, pentru a nu incomoda in cazul in care alegeti un format mai mare.

Pe langa toate aceste optiuni referitoare strict la carti de vizita, puteti sa va faceti simtita prezenta intr-un mod subtil folosind materiale promotionale: roll-up, pixuri, agende, calendare personalizate si multe alte obiecte care sunt personalizate si care sunt mereu in vazul tuturor, fiind folosite zilnic. Acestea constituie o strategie de marketing eficienta nu doar la birou, dar si la targuri, conferinte, evenimente, simpozioane, etc. Astfel, nu oferiti doar un produs promotional, ci si unul util care va fi utilizat des si care va face reclama fara sa fie agresiv. Alegeti produse de calitate care sa reziste probei timpului!

Toate aceste mici detalii si instrumente sunt esentiale pentru o afacere de succes. Este important sa lasati o impresie buna, sa transmiteti seriozitate si profesionalism, iar cartidevizita24.ro este un partener care isi doreste sa va ajute in acest demers. Poate parea coplesitoare analizarea atat de multor detalii, insa lucrand cu specialisti sigur veti gasi rapid solutii bune pentru promovarea afacerii dumneavoastra si pentru a va pune in valoare cu ajutorul acestor instrumente de marketing.