Inca din cele mai vechi timpuri, ceaiul are un loc aparte in viata oamenilor. Poate sa reprezinte chiar un stil de viata, atat pentru cei ce ii cunosc pe deplin beneficiile, cat si pentru cei care inca il descopera. In epoca prezenta, tot mai multi se orienteaza catre un stil de viata sanatos, iar o asemenea decizie se completeaza perfect cu un consum regulat de ceai. Pentru a pune in valoare beneficiile oferite de ceaiuri, dar si pentru a arata aprecierea pentru Arta Ceaiului, specialistii de la Livada cu Ceai au creat o platforma la care au acces oricand toti cei care vor sa afle mai multe despre aceasta bautura de-a dreptul miraculoasa: www.livadacuceai.ro

Este bine cunoscut faptul ca ceaiul se afla pe locul secund in topul celor mai consumate bauturi din lume, fiind depasit doar de lichidul absolut necesar vietii – apa.

Proprietatile extraordinare si beneficiile pe care le aduce sanatatii consumul acestei bauturi miraculoase au fost pe deplin intelese de cei de la Livada cu Ceai, care au reunit in cadrul website-ului mentionat atat un magazin online de unde pot fi comandate cele mai cautate ceaiuri, cat si informatii utile despre diverse sortimente de ceai, prezentate in articole si continut de inalt nivel calitativ.



Ce tipuri de ceai pot fi gasite pe www.livadacuceai.ro?

Lista completa a varietatilor de ceai disponibile in cadrul acestui magazin online depaseste orice asteptari. Datorita beneficiilor individuale pe care le ofera fiecare tip de ceai in parte, in cadrul site-ului se regasesc atat ceaiuri traditionale, cat si exotice, in egala masura de eficiente pentru a aduce o stare generala de bine consumatorilor. Ceaiul verde, alb, sau negru, ori ceaiul oolong, din infuzii de fructe sau din plante, alaturi de ceaiurile pentru detoxifiere sau intretinere reprezinta doar cateva dintre categoriile de produse disponibile in cadrul website-ului www.livadacuceai.ro.



De ce ai alege ceaiul? Ce beneficii poate aduce pentru sanatate?

Dupa cum explica si expertii www.livadacuceai.ro, fiecare sortiment de ceai contribuie intr-o maniera unica la o stare generala de bine. Printre cele mai cunoscute beneficii ale consumului de ceai pot fi mentionate urmatoarele:

• Ceaiul are proprietati antioxidante. Zi dupa zi suntem supusi efectelor poluarii, stresului si actiunii substantelor cu potential nociv pentru organism. Rezultatele actiunii acestor factori sunt vizibile oricui: apare efectul imbatranirii premature, iar predispozitia la diverse boli si afectiuni este tot mai frecventa. Consumul regulat de ceai reuseste sa contracareze aceste consecinte, prin proprietatile antioxidante detinute de aceasta bautura miraculoasa.

• Ceaiul are efect energizant. Desi are un continut mai scazut in cofeina decat cafeaua, ceaiul are la randul sau un efect revigorant si revitalizant, reusind sa ofere organismului acel plus de energie pentru sustinerea activitatilor zilnice.

• Ceaiul intareste sistemul imunitar. Prin actiunea sa antioxidanta, ceaiul reuseste sa tina la distanta numeroase boli infectioase si alte afectiuni, intarind in acelasi timp si sistemul imunitar.

• Ceaiul diminueaza riscul de accident vascular. Studii realizate chiar de-a lungul unor decenii dovedesc acest lucru: prin continutul de antioxidanti, ceaiurile reusesc sa reduca nivelul de colesterol daunator, a carui depunere pe artere creste riscul de accident vascular cerebral sau atac de cord.

• Ceaiul ofera organismului hidratare. Importanta consumului a minim 2 litri de lichide zilnic este subliniata tot mai mult de catre medici. Apa, in acest caz, poate fi inlocuita cu o bautura cu proprietati extra, mai exact cu ceai. Alaturi de hidratare, se vor face simtite si beneficiile oferite de substantele continute de ceai.

• Ceaiul poate fi utilizat si in tratamente cosmetice. Ca simple exemple, compresele cu ceai verde pot estompa acneea, cearcanele sau petele provocate de expunerea la soare, in timp ce clatirea parului cu ceai negru ii ofera o stralucire aparte si o nuanta incredibila.

Pasionatii de ceai, dar si cei care isi doresc sa aduca o schimbare in bine in propriile vieti, vor gasi aliatul perfect in website-ul www.livadacuceai.ro. In cadrul acestuia sunt explicate pe indelete beneficiile oferite de diverse tipuri de ceai, sunt prezentate istoria, modul de preparare, dar si curiozitati legate de acestea si se ofera de asemenea numeroase informatii utile cu privire la obtinerea diverselor sortimente de ceaiuri indragite la nivel mondial. Toti iubitorii de ceai vor gasi in paginile acestui website o experienta unica si completa, care defineste in adevaratul sens al cuvantului Arta Ceaiului.