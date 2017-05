Un barbat poate sa fie reprezentat de masculinitate nu doar prin prezenta, statura si capacitate de a se impune, ci si prin tinuta. De asemenea, tinuta acestuia nu este obligatoriu sa fie intotdeauna eleganta sau office, ci daca sunt alese cu atentie elementele ce urmeaza sa creeze acest look poate fi si casual.

De exemplu, barbatii se deosebesc cu mult de reprezentantele sexului frumos, acestia nefiind genul care sa stea ore in sir in fata oglinzii pentru a alege piesele de imbracaminte si de incaltaminte perfecte pentru fiecare zi in parte. In marea majoritate a cazurilor, persoanele de sex masculin se imbraca cat mai lejer si comod in timpul liber (asta daca ii defineste acest stil) si elegant sau office atunci cand trebuie sa mearga la birou sau au o intalnire business. Totusi, pentru a fi pe deplin siguri ca vestimentatia aleasa este pe cat se poate de smart casual si in tendinte, recomandat ar fi sa apeleze la un mic truc: inspiratia sa provina din tinutele de street style ale vedetelor. Astfel, cu siguranta nu vor da gres niciodata.



Stilul smart casual este definit in regulile fashion prin aceea ca reprezinta o tinuta informala, permitand barbatilor sa adopte un stil unic si relaxat atunci cand merg la birou sau isi desfasoara activitatea in mediul de afaceri corporatist. Elementul cheie pentru aceasta categorie este cuvantul „smart” din denumirea stilului mentionat, ceea ce ne indica faptul ca barbatul care il adopta trebuie sa se remarce prin atentia si grija pe care si-o acorda propriei persoane.



Cum sa adopti un stil smart casual, insa rafinat pe deplin?



Ei bine, fiecare stil vine cu elementele sale definitorii, acesta fiind si cazul celui smart casual. Barbatii interesati de un astfel de look trebuie sa faca loc in garderoba in mod cert urmatoarelor articole:



1. Sacoul: aceasta piesa componenta a unui costum, de cele mai multe ori office, poate fi purtata separat atunci cand este vorba despre stilul smart casual. Totusi, pentru a se asigura rafinamentul in totalitate, indicat ar fi sa se opteze pentru materiale inalt calitative. Daca in cazul stilului business sacoul costumului se alege de cele mai multe ori drept si usor inflexibil, in aceasta situatie o astfel de piesa vestimentara avantajeaza pe deplin daca este cambrata.

De asemenea, culoarea sacoului este deosebit de importanta. Desi este vorba despre adoptarea unei tinute relativ lejere, culorile predominante ale acestor piese vestimentare sunt in general tonuri de albastru inchis sau negru.



2. O pereche de jeansi: e binecunoscut faptul ca pantalonii din denim sunt la mare cautare in ultimii ani, indiferent daca este vorba despre moda feminina sau masculina. Totusi, pentru o tinuta corecta smart casual, jeansii trebuie alesi daca sunt drepti si in culori inchise. De asemenea, daca nu sunteti genul care sa fie atras extrem de piesele din denim, puteti opta pentru o pereche de pantaloni din materiale relativ lejere, precum este o stofa mai subtire fata de cea utilizata in cazul unor pantaloni office in adevaratul sens al cuvantului.



3. Pantofii: in mod cert, rafinamentul la barbati se citeste printre randuri cu ajutorul pantofilor pe care ii poarta. Asadar, pentru o tinuta smart casual, insa si business sau office cea mai indicata alegere in cazul unui articol de incaltaminte barbatesc sunt pantofii din piele de calitate premium. Cu atat mai bine daca sunt romanesti. Un astfel de magazin online care produce, dar si comercializeaza articole de incaltaminte este www.denisshoes.com, care intrece cu mult prin pantofii sai masculini conceptul de eleganta. Totusi, pentru ca intreaga tinuta smart casual de pana acum a reprezentat optarea pentru piese inchise la culoare, un look cu adevarat rafinat va fi scos in evidenta prin culoarea pantofilor. Pe denisshoes.com, reprezentantii masculinitatii pot alege intre diverse culori - bineinteles tonurile sunt pe cat se poate de elegante.



4. Cureaua: cum poate fi mai bine completata o tinuta de tip smart casual decat cu ajutorul unei curele din piele care sa fie exact asortata la culorile pantofilor? De obicei, barbatii care se definesc prin gusturi selecte aleg achizitia curelei de la acelasi magazin de unde au cumparat pantofii pentru a fi siguri de potrivirea materialelor, a culorilor, dar si a calitatii. Asadar, aceasta este inca o situatie in care magazinul online denisshoes.com dicteaza moda masculina.



5. Camasa: de cele mai multe ori, camasa trebuie sa se regaseasca in tinutele de smart casual in culori deschise pentru a contrasta cu tonurile predominant inchise la sacou, jeansi, pantofi sau curea. Totodata, o camasa alba va evidentia trasaturile fetei barbatului, oferind in acelasi timp un plus de luminozitate fetei.

Cine spune ca barbatii nu pot fi rafinati, desi se imbraca lejer? Ba mai mult, marea majoritate a marilor corporatii au decis sa permita angajatilor din ce in ce mai des sa adopte tinute smart casual. Totodata, acest stil se regaseste predominant in randul celor care au ocupatii profesionale din domenii precum: medical, juridic, tehnic, corporatist, invatamant si multe alte astfel de sectoare importante in societate.