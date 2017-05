"O colega spune si ii dau dreptate: spa-ul este de 5 stele sau nu este deloc. Este destul de greu sa aduci minimul acela de elemente care impreuna sa poata fi considerat spa. Altfel, daca este doar o piscina, nu este suficient. Chiar daca nu ai nutritie, dar niste elemente care sa defineasca spa-ul trebuie sa existe si nu este putin lucru. Si din acest motiv investitiile se intampla cu dificultate", spune Maria Rendes, manager spa cu peste 15 ani experienta in domeniu si in Europa si Caraibe.

Practic, un centru spa are camere de masaj, sauna uscata, sauna umeda, jacuzzi, camera de relaxare, meniu cu terapii si proceduri si implicit o atmosfera "zen", linistitoare, data de muzica relaxanta si mirosuri speciale.

Cu achizitia hotelului in 2008 si cu investitiile ulterioare, in spa si bungalow-urile care urmeaza, investitia in resortul Balvanyos din judetul Covasna se ridica la 10 milioane de euro in resortul Balvanyos, din care 1,5 milioane de euro sunt bani europeni. Investitia in spa s-a ridicat la 3 milioane de euro, deschis in martie 2016.

Consumatorul este mai educat decat investitorul.



Maria Rendes spune ca a au fost cazuri in care s-au investit niste fonduri importante si au rezultat niste spa-uri nefunctionale si neatractive.

"Investitorii sper sa priveasca spa-urile mai bine documentati. Odata ce vor intelege despre ce este vorba, lucrurile o sa le iasa bine. Altfel rezulta niste locatii unde nu se intampla nimic. Nu este un concept usor de inteles, desi atrage ca un magnet. Ah, spa, si eu vreau. Cererea o ia inaintea ofertei. Clientii se descurca mult mai mai bine decat investitorii, se prind mai repede decat investitorii ce este la moda pe piata spa. Investitorii nu reusesc in acelasi ritm sa raspunda nivelului de intelegere a consumatorului. Dupa mine, consumatorul este mai educat decat investitorul. Dar nici nu este usor sa investesti in spa, pentru ca intotdeauna vorbim de cifre consistente", explica managerul spa de la centrul Balvanyos, considerat o destinatie spa de sine statatoare.

Mai mult, Maria Rendes subliniaza ca in legislatia romaneasca nu exista "nimic" despre spa.

In Romania, piata spa se ridica la 7,7 milioane de euro, in 2015, in crestere cu 12% fata de 2014, dar inca departe de alte tari, implicit de vecinii nostri. Romanii fac anual peste 210.000 de tratamente si cheltuiesc in medie 160 lei pe o procedura, arata datele Desprespa.ro, un site care analizeaza piata spa.

Sursa foto: LuckyImages/Shutterstock.com