Voluntariatul in Romania inca se bazeaza foarte mult pe tranzactional, pe ideea “mie ce imi iese daca fac asta”, considera Adina Saniuta, o antreprenoare care a renuntat la corporatie pentru a se dedica proiectelor sociale, iar in anul sabatic a gasit timp sa se concentreze si asupra propriei afaceri, o librarie. Am stat de vorba cu Adina despre proiectele sale, care este satisfactia voluntariatului si cum este vazut acesta in societatea noastra.

Adina Saniuta a lucrat opt ani in marketing, in domenii precum retail sau IT&C, pana cand a decis sa se reorienteze profesional. In prezent, se ocupa de comunicare si marketing in cadrul fundatiei Romanian Business Leaders, cu care colaboreaza inca din 2014, cand a fost cursanta in cadrul Atelierelor de Antreprenoriat.

“Pe atunci abia cochetam cu ideea de a pune bazale unei afaceri, pilotam ceva si aveam nevoie sa intru in contact cu persoane care deja aveau un business. Pentru mine atelierele au fost unul dintre factorii care au grabit procesul de luare a deciziei de a trece de la visul de a deveni antreprenor la realitatea de a pune bazele unui afaceri”, povesteste aceasta.

“Cu timpul am ajuns sa inteleg ca dincolo de tot ceea ce facem, dincolo de scolile pe care le absolvim, cel mai important este sa iti cultivi calitatile umane. Ele sunt cartea noastra de vizita pe termen lung, sunt cele care te fac sa ai o cariera demna de respect sau un business in care clientii vor investi increderea si banii lor”, incepe Adina.

Absolventa a Facultatii de Administrarea Afacerilor, Adina detine un doctorat in marketing si preda aceeasi materie in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Contactul cu voluntariatul insa a avut loc in perioada corporatista, cand lucra pentru IBM, si a inceput sa frecventeze Atelierele de Antreprenoriat.

“Fiind o persoana care isi dedica din timpul liber actiunilor de voluntariat, iar ca angajat am initiat proiecte de CSR sau m-am implicat activ in cele existente, programul Fundatiei Vodafone Romania – Voluntar de Profesie - mi se potrivea perfect, asa ca am analizat tot ce insemna ruperea mea de mediul corporatist, ce ar urma sa fac dupa terminarea programului si raspunsul a fost afirmativ: vreau sa fac asta”, povesteste aceasta.

Despre care a fost reactia companiei la care lucra atunci cand le-a spus despre decizia de a parasi job-ul pentru aproape un an sabatic (noua luni, mai exact), Adina spune ca propunerea nu a fost primita cu zambetul pe buze, insa a primit si incurajari.

“Voluntariatul in Romania este bazat inca foarte mult pe tranzactional, pe ideea mie ce imi iese daca fac asta? Vine dintr-un mod de a gandi pe termen scurt, este normal daca ne uitam la istoria noastra”, considera Adina Saniuta. “In 10 ani am evoluat mult, azi deja exista departamente de CSR, angajatii companiilor se implica in diverse actiuni de voluntariat, copiii sunt incurajati sa faca voluntariat. E normal sa facem bine devine in sfarsit o normalitate”.

Voluntariatul este o situatie de win-win, mai considera aceasta, care spune ca impactul si importanta acestei activitati se traduce prin schimbul de experienta, de informatie sau de ajutor si legaturile create intre oameni. “Impactul proiectelor pe care le gestionam in cadrul fundatiei trebuie vazut pe termen lung, lucram foarte mult cu schimbarea de mentalitate, iar aici nu te poti astepta sa vezi maine rezultate”, spune Adina.

Adina este responsabila de comunicarea a trei dintre proiectele fundatiei: Atelierele de Antreprenoriat, care se ocupa de educarea antreprenorilor aflati in fazele de start-up si scale-up, Vreau sa fiu Antreprenor - inspira tinerii sa gandeasca antreprenorial - si Antreprenoresti, care revitalizeaza satul romanesc prin antreprenoriat.

“Pentru fiecare dintre ele am reusit de pun bazele unor actiuni speciale, de exemplu pentru Antreprenoresti pregatesc un workshop despre bazele marketingului si social media pentru o grupa de elevi de la Scoala Profesionala Valea Stanciului, jud. Dolj. Intr-o vizita facuta cu echipa de proiect ne-am dat seama ca elevii pot deveni cei care sa ajute comunitatea de legumicultori si zootehnisti sa isi promoveze produsele, este totul la un click distanta daca ai bazele si cunostintele cu care sa operezi. Pentru conferintele Vreau sa fiu Antreprenor ma ocup si de organizarea unui eveniment pilot in Colegiul Goethe, de data aceasta speakerii sunt antreprenori care le vor vorbi liceenilor in limba germana. Daca va iesi bine vom continua si in alte orase unde exista licee cu predare in limba germana”, spune aceasta.

Ce va face dupa incheierea anului sabatic? “Mandatul de Voluntar de Profesie dureaza pana la sfarsitul lunii august, dar asta nu inseamna ca nu voi continua sa fac voluntariat, o voi face in RBL, pentru Padurea Copiilor, asociatie al carui membru fondator sunt alaturi de alti 5 prieteni. Prin aceasta asociatie ne propunem cresterea permanenta a suprafetelor impadurite din Romania ghidati de principiile dezvoltarii durabile”, spune aceasta.

Pe langa campaniile de impadurit, Adina vrea sa se implice si in educatie, din postura de profesor universitar. “Mi-am dat seama ca este nevoie de multa munca pentru a scapa de cutuma de a nu gandi, de a nu pune intrebari, in fiecare tanar sta ascuns un potential enorm, dar care nu este incurajat sa iasa la iveala, spunea cineva la o intalnire ca cea mai mare frica a lui sunt „mintile incremenite” si din pacate sistemul educational din Romania produce un mare procent de astfel de minti”, considera tanara.

Totusi, Adina nu exclude posibilitatea de a se intoarce la IBM din septembrie, odata cu incheierea stagiului Voluntar de Profesie.

Mica afacere cu carti la inceput de drum: Lebbuchenhaus

Pe langa voluntariat, Adina si-a indeplinit visul antreprenorial si a pus bazele unei mici afaceri cu carti in limba germana. Libraria, denumita Lebbuchenhaus, a luat nastere din pasiunea tinerei pentru aceasta limba. “Am cochetat o perioada si cu predarea de ore de germana in particular si atunci mi-am dat seama cat de greu se gasesc carti de povesti sau beletristica pentru adolescenti si adulti. Simteam nevoia sa existe un loc unde sa poti gasi laolalta carti dedicate invatarii, dar si sa-si perfectioneze si sa-si imbogateasca vocabularul”, spune aceasta.

Pentru ca vanzarea de carte nu este spectaculoasa si marjele sunt mici, a atasat librariei si ateliere de invatare prin joc a limbii germane, ateliere de lectura in limba germana, spectacole de teatru realizate in colaborare cu teatrul independent Coquette.

Cartile sunt achizitionate de la furnizor local, afacerea unor germani stabiliti in Romania care aduc carti de la edituri din Germania, insa antreprenoarea intentioneaza sa colaboreze cu furnizorii internationali pe viitor.

Despre investitia initiala in libraria ce s-a deschis publicului in luna februarie a acestui an, Adina prefera sa nu dezvaluie suma exacta, insa pentru anul in curs obiectivul este sa atinga break-evenul si sa ajunga la vanzari de 10.000 de euro.