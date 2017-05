Ce inseamna ANNA CORI si prin ce calitati se remarca produsele oferite de acest brand?



Orice persoana doreste ca atunci cand intra intr-un magazin de pantofi sa fie intampinata cu o colectie deosebita atat prin aspect, cat si prin calitate. Cand vorbim de ANNA CORI, eleganta este cu siguranta cel mai potrivit cuvant pentru a descrie produsele ce se gasesc pe rafturile magazinelor, avand puncte de deschidere pe intreg teritoriul tarii.



Indiferent de categoria de varsta, acest brand isi surprinde clientele cu cele mai comode, si in acelasi timp moderne, perechi de pantofi de dama. Adevaratul avantaj consta in faptul ca pentru fiecare model in parte brandul a lansat colectii de genti, curele si accesorii, ideale pentru a intocmi tinute ireprosabile pentru orice ocazie. Astfel, nici una dintre iubitoarele de frumos nu poate spune ca nu i s-a pus la dispozitie mijloacele necesare pentru a realiza o tinuta absolut de neegalat.



Nici partea barbateasca nu a fost omisa, aceasta fiind intampinata cu cele mai deosebite colectii de pantofi. Precum femeile doresc sa incalte o pereche de pantofi realizati din piele de o calitate superioara, asa si barbatii doresc sa isi pastreze o imagine ireprosabila. In acest sens, partea masculina stie ca incaltamintea este unul dintre cele mai importante elemente din garderoba.



Magazinul ANNA CORI le ofera tuturor barbatilor care tin la imaginea lor posibilitatea de a adopta un dress code deosebit. Asadar, cei interesati pot acum sa descopere cele mai speciali pantofi casual, eleganti, sport sau chiar si ghete din piele, potrivite pentru sezonul rece, alaturi de o colectie vasta de genti si accesorii de calitate.



Ca orice accesoriu si articol ce constituie o tinuta, pantofii contribuie la conturarea unei carti de vizita demne pentru domni, doamne si domnisoare. Acest lucru face ca alegerea magazinului potrivit sa fie o adevarata provocare.



Cu ce se deosebesc produsele ANNA CORI de celelalte intalnite pe piata?



Aceasta este una dintre intrebarile la care doresc raspuns toti cei care sunt in cautarea magazinului ideal, din care sa comande intotdeauna incaltaminte fara a se ingrijora in privinta calitatii si aspectului.



Designul deosebit al colectiilor care sunt actualizate in permanenta, fac din acest brand lider pe piata incaltamintei. Este in interesul tuturor sa investeasca intr-o pereche de incaltaminte care sa le ofere un grad optim de comoditate.



Magazinul online www.annacori.com contine numai incaltaminte de calitate premium, pielea folosita in fabricarea pantofilor fiind de provenienta italiana. Pantofii confectionati din piele sunt de departe favoritii femeilor si a barbatilor din intreaga tara, nu numai pentru ca pot fi purtati ore in sir fara a incomoda, ci si pentru rezistenta de care dau dovada. Un aspect prin care au reusit sa se impuna produsele ANNA CORI il reprezinta calitatea despre care tocmai s-a mentionat, resimtita de altfel la nivelul tuturor componentelor folosite in fabricarea pantofilor: captuseala, material sau talpa.



De asemenea, acest brand se remarca prin varietatea modelelor pe care le pune la dispozitia clientilor. Fiecare sezon vine insotit de colectii noi de pantofi, pregatite cu grija in fabrica DENIS. Echipa de creatie a brandului reuseste sa materializeze cu distinctie stilul clasic si elegant cu viziunile fanteziste ale femeilor.

Asadar, in cadrul site-ului annacori.ro se gaseste o diversitate coplesitoare de pantofi, pentru diferite ocazii, incepand de la cele mai simple si elegante modele, la cele mai indraznete, intr-o paleta larga de culori, electrizante sau neutre.



Se pare ca ANNA CORI se numara printre putinele magazine din tara care au reusit sa ridice incaltamintea de sezon la rang de arta. Luand in considerare calitatea marfii, raportul stabilit intre acesta si pret este unul foarte convenabil.



Cum a reusit aceasta echipa sa atinga acest prag si sa aduca o mica afacere pe culmile succesului?



In acest sens, ANNA CORI s-a focusat pe o cercetare continua asupra principalelor aspecte: in latura tehnologica (fabrica Denis este una dintre cele mai avansate din domeniu), precum si pe partea stilistica.



Indiferent de forma corpului, orice femeie care opteaza pentru incaltamintea oferita de acest brand contribuie la armonizarea proportiilor in conturarea unei siluete cuceritoare. „Da-i unei fete pantofii potriviti si va putea cuceri lumea”, a afirmat celebra Marilyn Monroe la un moment dar, iar femeile care au ales pantofii ANNA CORI s-au convins singure de acest lucru.



Datorita tututor calitatilor mai sus mentionate, precum si a originalitatii modelelor oferite, magazinul ANNA CORI reprezinta prima optiune a femeilor, dar si a barbatilor din intreaga tara, care stiu sa aprecieze calitatea si adevarata eleganta.