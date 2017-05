Andrei Bortun e CEO al “The Institute”, unul dintre polurile creativitatii bucurestene, formate in jurul unei agentii de publicitate si comunicare. Acum, Bortun vrea sa coaguleze industriile creative din Bucuresti in jurul unui cartier creativ, care sa aiba amploarea, pe termen lung, a cartierelor din Berlin.

“Plecam din zona Cismigiu, Brezoianu, urcam pe langa Calea Victoriei, pana la facultatile de arte plastice, Calea Grivitei, Piata Matache, Berzei, Elisabeta. Ca dimensiune, probabil ca are de 4-5 ori mai mult decat ce inseamna Centrul Vechi astazi”, spune Bortun.

Creativii: ambasadori fara de tara

“Romania are astazi niste ambasadori minunati in industriile culturale si creative. Daca vorbim despre pictura, advertising, IT si digital, daca vorbim despre film si muzica. Avem ambasadori minunati, dar fara tara. Nu exista infrastructura fizica sau de alt tip care sa stie sa coaguleze acest talent, acest tip de vibratie, care da ca rezultat succesul despre care vorbeam mai devreme”, a spus Bortun la emisiunea “Ziua Zero”.

“In alte orase, astfel de cartiere au aparut excentric sau pentru a regenera urbanistic orasul. Dar asta se intampla in orase unde centrul a ajuns la preaplin cultural. Suntem departe de a ne plange ca e prea multa efervescenta in zona Cismigiu, Gara de Nord, Matache”, a mai spus CEO-ul The Institute.

In plus, Andrei Bortun nu trateaza cultura ca un lucru elitist, care se face doar in sali de teatru sau in galerii de arta. Cartierul Creativ al Bucurestiului se poate forma si in jurul zonei de “crasme” cu aer occidental, cele in care vezi tinerii orasului discutand, ascultand concerte.

“Asemenea cartierelor creative vechi, care au aparut organic, in jurul facultatilor de arte plastice, iata avem cele doua sedii ale Facultatilor de Arte Plastice, avem Liceul Nicolae Tonitza, avem Casa Radio, avem viitorul sediu al Ordinului Arhitectilor. Avem o zona de carciumi, cele mai europene, cu cel mai berlinez si stockholmez aer posibil: Control, Eden, J'Ai Bistrot, Apollo 111, Beans and Dots. Am putea trata cultura altfel decat o majoritate e obisnuita, uitandu-ne si spre agentii de digital, agentii de design vestimentar, tot felul de ateliere”, spune Bortun.