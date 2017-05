In perioada 23-25 mai , are loc cel mai mare event de reduceri din an, dupa Black Friday, la sute de produse de moda de la branduri internationale, atat pentru femei, cat si pentru barbati si copii. End of Spring Sale 2017 vine cu discounturi de pana la 80% si cu sansa reinnoirii garderobei inclusiv cu articole din noile colectii de vara 2017.

Black Friday incepe tot mai mult sa isi piarda din importanta cand vine vorba de… haine, incaltaminte si alte articole de moda. In randul retailerilor mari de fashion, deja incep sa ia amploare tot mai multe evenimente cu reduceri substantiale la articole de fashion de la branduri renumite.

End of Spring Sale - cel mai mare eveniment de reduceri din an de dupa Black Friday pe sectorul fashion online

Astfel, in perioada 23-25 mai, incepand cu ora 07, se da startul celui mai mare eveniment de reduceri de dupa Black Friday la haine, incaltaminte, genti, ceasuri si alte accesorii originale de la mari branduri internationale precum: Calvin Klein, Michael Kors, Love Moschino, ESPRIT, Levi’s, Le Coq Sportif, Napapijri, Pepe Jeans London, MANGO, United Colors of Benetton, Puma, Adidas, Nike, GUESS, Zee Lane, Next, Desigual Fossil, Christian Lacroix, Furla, Versace, Diesel, Geox, Converse, Vero Moda, Only, Mustang, Clarks, U.S. Polo Assn, Skechers, Ted Baker, Liu Jo, Max&CO, French Connection, Just Cavalli si multe altele.

La final de primavara, Festivalul End of Spring Sale ofera tuturor posibilitatea innoirii garderobei. Vor fi reduceri de pana la 80% la sute de articole de moda pentru femei, dar si pentru barbati si copii. In randul pieselor vestimentare si de incaltaminte sau al accesoriilor la mari discounturi se vor numara si articole din noile colectii de vara 2017.

Articole de moda la reducere de la peste 1000 de branduri internationale

Timp de trei zile, in cadrul Festivalului reducerilor de la final de primavara, FashionDays, cel mai mare retailer de fashion online din Romania, ofera discounturi consistente la peste 1000 de branduri dintre cele mai cunoscute si dorite din lumea intreaga. In plus, livrarea este gratuita la comenzi de peste 100 lei, iar returul este gratuit, indiferent de valoarea comenzii sau de articolul care se returneaza. Printre categoriile de produse cu cele mai consistente reduceri se numara: rochiile, jeansii, tricourile, costumele de baie, bluzele si topurile, tenisii, pantofii de alergat, incaltamintea si imbracamintea pentru fitness, gentile, ceasurile, ochelarii de soare (urmareste in timp real oferta de End of Spring Sale).

Romanii sunt din ce in ce mai interesati de shoppingul online, mai ales cand vine vorba de haine si incaltaminte de firma. De obicei, prefera branduri ca United Colors of Benetton, Zee Lane, Puma, Le Coq Sportif, Mango, Esprit, Calvin Klein, Levi’s și Pepe Jeans London si incaltaminte sport-casual – atat barbatii, cat si femeile. In randul femeilor, rochiile raman in topul preferintelor vestimentare ale femeilor, pe cand ceasurile sunt cele mai preferate de catre barbati.