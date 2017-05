De mai bine de zece ani aduce pe marile scene din tara artisti internationali de calibru, precum Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers sau Metallica, insa nu s-a pregatit pentru o astfel de cariera. Absolventa de limbi straine, a lucrat in televiziune, a organizat Cerbul de Aur, iar o vreme a cochetat cu scrierea de scenarii. Pana cand a pus bazele Emagic si a devenit unul dintre cei mai importanti organizatori de evenimente din Romania. Am povestit cu Laura Coroianu despre cariera si antreprenoriat, inceputurile Emagic si locul preferat din timpul unui concert: “In culise, unde simt valurile de iubire si energie dintre public si artist".

O intreb cum se caracterizeaza in cateva cuvinte si raspunsul vine rapid: “100% antreprenor. Singurul job pe care l-am avut este cel de producator si realizator in televiziune, timp de sapte ani”. De-a lungul timpului a avut mai multe afaceri, insa de departe cel mai important este Emagic, fondat in urma cu mai bine de zece ani impreuna cu sotul sau initial in Olanda, iar apoi in Romania. Insa, pana a ajunge la motivele pentru care s-a intors in tara, Laura imi povesteste inceputurile sale.

BBC, TVR, Cerbul de Aur si ...Olanda

Era studenta in anul 4 la Facultatea de Limbi Straine cand i s-a propus sa fie translator pentru echipa BBC, venita in Romania sa relateze despre Revolutie. Timp de sase luni a facut asta pana cand s-a dus la un casting de prezentator de stiri. Desi nu avea experienta, a fost selectata dintr-o multime de zeci de fete si a ajuns sa prezinte emisiuni precum Videomagazin sau Teleclubul de sambata, alaturi de Cristian Topescu.

“Am stat putin in aceasta postura, mie niciodata nu mi-a placut sa stau in fata camerelor, sunt capabila, dar nu ma anima. Imi place foarte mult tot ce inseamna backstage”, spune Laura despre cum s-a reorientat catre pozitiile de redactor si producator. Fiind singura din redactia de divertisment cu cunostinte serioase de engleza, care putea sa tina legatura cu artistii straini, Laura incepe sa lucreze pentru Cerbul de Aur.

“Acolo am invatat pentru prima data sa organizez un eveniment, am avut colegi generosi care m-au invatat meserie", continua aceasta. Vreme de cinci ani s-a ocupat de managementul artistilor straini, dar si de competitie, de departe cea mai vizionata componenta a transmisiei.

“Era un eveniment extraordinar si singurul, de altfel. Era un festival televizat ce incerca sa-si castige notorietatea si un loc printre evenimentele de profil, dupa ce fusese intrerupt in perioada ceausista. Facea parte din brandul de tara, dar din diverse considerente, financiare sau politice, a disparut”, povesteste Laura.

Pentru Cerbul de Aur, Laura, impreuna cu sotul sau, Guido Jansens, au adus artisti precum Ricky Martin, Pink sau Joe Cocker. De altfel, pe Guido, sotul si, ulterior, partenerul de afaceri, l-a intalnit in timp ce cauta artisti pentru Cerbul de Aur la Midem, cel mai mare targ de muzica dim lume. Povesteste cu pasiune ca a fost dragoste la prima vedere si pentru a fi impreuna, a renuntat la tot si s-a mutat cu el in Belgia, iar apoi in Olanda, unde lui Guido i s-a oferit o pozitie importanta intr-o casa de discuri. “Aveam o cariera frumoasa in fata cu TVR, Cerbul de Aur, dar am renuntat fara niciun dubiu”.

In Olanda, unde a locuit timp de zece ani, a urmat un master in screen writing la Academia de Film din Amsterdam si o perioada a scris si a vandut scenarii de film de comedie, care insa nu s-au concretizat in productii cinematografice. “E minunat sa scrii, este o meserie frumoasa, dar fara satisfactii imediate, trebuie sa astepti ani pana cand un producator e interesat sa-ti transforme scenariul intr-un film. Am zis ca nu pot, imi trebuie ceva cu rezultate mult mai rapide si am stabilit cu Guido ca trebuie sa ne combinam talentele si sa facem ceva impreuna. Asa s-a nascut Emagic”, povesteste Laura.

Cumva ai spune ca toate aceste pregatiri m-ar fi dus pe un alt fagas in viata, dar eu cred ca in momentul in care ai acest spirit intreprinzator, la un moment dat cu siguranta va iesi la suprafata si iti va determina cursul vietii. Laura Coroianu

Emagic si pariul pe Depeche Mode

In 2000, impreuna cu Guido si un alt partener de afaceri, pune bazele unui business de consultanta pentru industria de entertainment, in Olanda, care ulterior se extinde si pe organizarea de evenimente si concerte. Tot atunci, are loc un reviriment al festivalului Cerbul de Aur, care incetase pentru o perioada de cativa ani, iar Laura este contactata de fostii colegi de la TVR pentru a aduce artisti straini in tara.

“Atunci a fost primul contact cu piata de evenimente din Romania, pentru ca noi pana atunci eram conectati mai degraba la vestul Europei. Cand am adus artisti precum Ricky Martin, Pink si Joe Cocker si am vazut reactia extraordinara a publicului si cat de repede s-au vandut biletele pentru aceste concerte, am facut o mica cercetare printre cunostintele noastre si am ajuns la concluzia ca aici nu se intampla nimic, era o tara semivirgina din punct de vedere al evenimentelor. Sotul meu a fost cel care a impins mai tare, a zis sa deschidem un birou la Bucuresti, ca acum e momentul, trebuie sa organizam niste concerte, ca nu se intampla nimic”, povesteste Laura.

Primul concert pe care l-au organizat in Romania a fost Depeche Mode, in 2006. “Ne-am contrazis, ne-am certat cu multe cunostinte si oameni din piata si ne-au spus ca suntem complet nebuni, iresponsabili, ca riscam enorm si ca nu o sa vindem mai mult de 10.000 de bilete”, isi aminteste fondatoarea Emagic.

Concertul, care a avut loc pe vechiul stadion Lia Manoliu, a fost sold-out, cu 45.000 de bilete, punand Emagic pe harta marilor organizatori de evenimente din Romania. Cum au vandut atatea bilete? “Intuind corect cerinta pietei. Trebuie sa fii specialist in muzica, sa ai acel nas de promoter despre care se tot pomeneste, sa ai un simt, un fler”, spune Laura.

Dupa succesul inregistrat cu primul concert, cei doi soti s-au reintors in Romania si de-a lungul timpului au adus in tara artisti precum Madonna, Lady Gaga, Shakira, Metallica, Lenny Kravitz, Iron Maiden si chiar au organizat timp de cativa ani un festival de muzica, B’ESTFEST.

Despre cat de greu este sa aduci artisti de calibru in tara, Laura spune ca in prezent nu mai e nevoie de munca de convingere, dar in 2006 era foarte greu, dar au fost ajutati de partenerul Emagic din Olanda: “Depeche Mode au venit pentru ca ei au o conexiune speciala cu Europa de Est, ei sunt foarte indragiti si reusesc sa adauge noi generatii de fani”.

“Din toate discutiile cu artistii am observat ca traiesc pentru cele doua ore cat sunt pe scena, cand pot exprima toata dragostea lor fata de public si primi inapoi insutit”, adauga Laura. De altfel, este momentul ei preferat, “cand stau in culise si simt cum vin inapoi valuri de energie, cand ma uit la public si vad mii de fete fericite, e un sentiment minunat. Atat eu, cat si Guido avem aceasta dorinta de a contribui la ceva frumos si de a primi inapoi acea energie. Bineinteles, publicul nu zambeste pentru noi, ci pentru artisti, dar noi suntem acolo si simtim ca am inlesnit aceasta stare de bine si facem parte din ea”, povesteste zambind Laura.

In continuare o intreb cum reusesc cei doi sa functioneze impreuna si unde isi delimiteaza viata profesionala de cea personala: “Din cate mi se spune e mai bine sa ai meserii separate, nu impreuna. Noi ne completam foarte bine si ne e simplu, suntem impreuna 24 din 24 si nu ne plictisim niciodata, chiar si dupa 21 de ani de casnicie”, explica Laura.

De altfel, aceasta considera ca pentru antreprenori este destul de important sa fii implicat total, chiar si acasa sau in timpul liber - “in domeniul nostru, trebuie sa fii mereu la curent, tinem legatura cu agenti de peste mari, care sunt cu zece ore in urma noastra” - dar considera trebuie sa acorzi timp si vietii personale, in cazul ei baietelului de 12 ani, Luka.

Ca pasiuni si hobby-uri, fondatoarea Emagic este o cititoare inraita - de la literatura, science fiction, pana la carti politice si sociale –, ii place sa urmareasca filme si seriale - “sunt doctor in Star Wars si Star Trek, pasiune pe care o impart cu baiatul meu”, iar destinatia ideala este Italia, pe care ar vizita-o cel putin o data pe luna, daca timpul i-ar permite.