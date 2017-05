Suna a cliseu, dar este o realitate pe care am experimentat-o cu totii: un spatiu curat si ordonat, acasa sau la birou, te ajuta sa gandesti mai limpede, sa te organizezi mai bine si este si o buna carte de vizita. Un studiu realizat in 2014 de experti in marketing de la trei universitati americane sustine chiar ca un spatiu curat incurajeaza o atitudine etica pentru cei care il ocupa.

Discutia despre ordine este, insa, ceva mai complicata: dincolo de obisnuinte si educatie, exista si o inclinatie naturala spre mai multa sau mai putina organizare, dupa cum pot sa existe si probleme de concentrare si eficienta. In Statele Unite se discuta tot mai des despre ADHD, asta in timp ce observam cu totii o scadere a puterii de concentrare (attention span) odata cu dezvoltarea retelelor sociale, care ne-au obisnuit sa consumam informatia scurt si rapid.

In plus, vor exista intotdeauna doua tabere: extravertiti si introvertiti, a fi sau a nu fi matinal, fumatori si nefumatori. Cu toate acestea, sunt cateva obiceiuri ale persoanelor organizate din care oricine poate invata lucruri importante despre eficienta, managementul timpului si productivitate. Fiecare dintre aceste atitudini are efecte pozitive asupra intregii vieti, la nivel personal si profesional, de la reducerea stresului si imbunatatirea somnului, pana la cresterea performantei la locul de munca.

Ce fac corect oamenii organizati si de ce sunt un exemplu?

1. Isi cunosc prioritatile

Cand o persoana organizata iti spune ca are viata in ordine, o poti crede. Asta nu inseamna ca nu exista probleme, situatii neprevazute si diverse obligatii, doar ca oamenii cu o astfel de atitudine sunt cei care au mereu un plan, o agenda in geanta si o lista prin buzunare sau in telefon, ceea ce ii ajuta sa isi seteze foarte clar prioritatile, programul zilnic si cosul de cumparaturi si sa fie multitasking. Poate parea un perfectionism exagerat, cand, de fapt, este o strategie extrem de eficienta de a castiga timp pentru tine si pentru activitatile cu adevarat importante.

2. Gasesc solutii rapid

Cand stii de unde sa iei totul, pentru ca tu insuti ti-ai organizat spatiul, e foarte simplu sa gasesti cu usurinta instrumentele si solutiile necesare, in diverse situatii. Unul dintre aspectele pe care orice persoana organizata le respecta este modul in care arata spatiul de lucru. Exista anumite produse de birotica si papetarie care nu trebuie sa lipseasca de pe niciun birou si care, de fapt, inving birocratia, pentru ca eficientizeaza toate procesele. Ai totul arhivat, la indemana si nicio factura ratacita.

3. Sunt optimisti si traiesc in echilibru

Modul in care reusesc sa isi organizeze viata are efecte pozitive asupra starii de sanatate si a starii de spirit. Un program bine pus la punct, din punct de vedere profesional si al diverselor sarcini si obligatii de peste zi lasa timp suficient pentru activitatile din viata personala, ca intalnirile cu prietenii si familia, iesirile in natura, programul de fitness, programul de somn si respectarea unei diete sanatoase. In plus, obiceiul de a bifa totul in agenda le face pe aceste persoane sa isi noteze inclusiv problemele si sursele de stres, ca sa le identifice si solutioneze mai usor.

4. Iau decizii ferme

Persoanele organizate tind sa ia decizii asupra carora nu mai revin curand, tocmai pentru ca isi cunosc foarte clar prioritatile si planifica in cele mai mici detalii. Buna organizare face sa existe o viziune de ansamblu asupra oricarei probleme si, deci, o gandire pe termen mediu si lung.

5. Au valori bine definite

Oamenii organizati sunt selectivi, stiu bine ce este important pentru ei si ce nu si nu isi ocupa timpul cu activitati si detalii inutile. Ei sunt cei care vor selecta atent ce programe TV urmaresc, ce carti si ce publicatii citesc, isi vor reevalua obiectivele, prieteniile si relatiile profesionale si vor evita discutiile irelevante.

Sursa foto: Rawpixel.com, Shutterstock