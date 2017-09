Romanii nu au traditie in ce priveste cafeaua, insa in ultimii ani au inceput sa se educe si sa intrebe de unde provine cafeaua. Chiar si asa, cei mai multi oameni continua sa cumpere cafea "foarte ieftina", de exemplu, cea la 2 lei de la automate, spune fondatorul 5 To Go.

"Din pacate nu avem traditie, la noi traditia a aparut dupa anii '90. Pana atunci toata lumea era cu ness, cafea la ibric si nechezol. Cred ca oamenii se educa, dar bazinul foarte mare este reprezentat de oameni care beau cafea foarte ieftina, dar aia nu este cafea. Oamenii incep sa invete despre cafea, clientii intreaba, sunt curiosi si asta e mare lucru pentru ca pana acum nu intrebau, stiau de cappuccino si comandau cappuccino, dar mai vad pe meniu un espresso sau un machiatto si incep sa intrebe", sustine Radu Savopol, fondatorul celui mai mare lant de cafenele, 5 To Go.

Citeste si despre planurile antreprenorului: "Incercam sa bagam produse pe care nu ai cum sa le vinzi la 5 lei".

Cate cafele pe zi recomanda antreprenorul

Antreprenorul tine sa sublinieze ca business-ul sau nu are concurenta in mod direct. "Nu consideram concurenta cafeaua la 2 lei sau cafeaua de la Starbucks la 10-12 lei. Cred ca prin ce facem noi suntem de destul de exclusivisti", precizeaza el, care sustine ca a bea cafea este un obicei sanatos si nu da dependenta. "Cafeaua este sanatoasa si ideal este sa bei un espresso scurt dimineata si spre pranz un cappuccino", spune el.

Lantul 5 To Go are 43 de cafenele, din care peste 30 sunt in regim de franciza, care vand orice produs la pret fix, de 5 lei. Cafeaua este importata din Italia, iar 80% din produsele din meniu sunt pe baza de lapte. Pe langa cafea, unitatile vand apa, sucuri, sandvisuri, insa cele mai cumparate produse sunt cappuccino si caffe latte.

Cea mai sanatoasa cafea?

"Caffe latte este un produs de toata ziua, de mers pe strada, de birou. Dar espresso este cel mai sanatos, pentru ca cu cat lasi apa sa treaca mai mult printr-o cafea cu atat nu este ok, colecteaza mai multe substante care nu sunt sanatoase si cofeina mai multa", spune Savopol.

In cafenele 5 To Go bonul mediu este intre 7,5 lei si 11 lei. Spre exemplu, o unitate din statia de autobuz de langa Academia de Studii Economice are un numar de 300 de bonuri pe zi, este o locatie destul de buna, cu o medie intre 400 si 600 de euro pe zi pe incasari. In general, o unitate are o cifra de afaceri intre 30.000 si 150.000 euro pe an, in functie de marime si plasare.

Radu Savopol spune ca intreg grupul a incheiat 2016 cu o cifra de afaceri de 1,2 milioane euro si estimeaza ca in acest a va ajunge la 2 milioane euro. De asemenea, el si-a propus sa deschida pana la 100 de locatii 5 To Go, in regim de franciza, pana la finalul anului 2018.

Recent, Radu Savopol a deschis Dialogue Social Bar, un local care ii apartine si in care a investit 50.000 de euro. Unitatea, de 110 mp, se afla la parterul unui centru de afaceri si este gandita pentru francizare.

Sursa foto: kikovic/Shutterstock.com