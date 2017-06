Evenimentul ”La pas pe Calea Victoriei”, Festivalul International de Statui Vivante, Pavilionul de arta Bucuresti - Art Safari 2017 si premierele cinematografice ale filmelor ”Wonder Women” si ”Baywatch” se numara printre optiunile de petrecere a timpului liber in acest weekend, in Capitala.

Sambata si duminica, intre orele 10.00 si 21.00, segmentul de la intrarea dinspre Piata Victoriei pana la intersectia cu strada George Enescu devine zona pietonala, pentru cea de-a doua editie a evenimentului ”La pas pe Calea Victoriei”, cu activitati cu acces gratuit, scrie News.ro.

Trecatorii vor descoperi artisti stradali, mimi, arlechini, animatori pe picioroange, papusi uriase, muzicieni, portretisti si caricaturisti, dar si o serie de manifestari artistice menite sa insufleteasca centrul orasului, precum studiouri foto mobile, concerte ale unor grupuri vocale si instrumentale.

Calea Victoriei va deveni, de asemenea, un imens teren de joaca dedicat celebrarii Zilei Copilului, unde vor fi organizate echipe pentru participarea la campionate de jocuri precum ”Sotronul”, ”Elasticul” si ”X si O”. Un alt joc care va avea loc va fi de cultura general, dedicate tinerilor si adultilor - ”In cautarea comorilor de pe Calea Victoriei”.

Evenimentul cuprinde si ateliere de creatie, spectacole de teatru pentru copii, toate cu intrare gratuita, expozitia de panouri ”La pas pe Calea Victoriei”, tonete cu produse handmade, accesorii, ceramica, icoane, porturi populare, fotografii cu Bucurestiul de altadata, miniaturi pictate, obiecte din piele, aranjamente florale, dar si preparate diverse, dulciuri, placinte, sandwich-uri, produse apicole, cafea si limonada.

Festivalul International de Statui Vivante, aflat la cea de-a saptea editie, se desfasoara in parcul Crangasi, vineri si sambata, incepand de la ora 17.40, iar duminica, incepand de la aceeasi ora, are loc in parcul Herastrau. Intre statuile vivante ce vor fi prezentate de actori din Austria se numara: Coco Chanel, Steve Jobs, Albert Einstein, Walt Disney, Wolfgang Amadeus Mozart, Alfred Nobel, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Gustave Eiffel, Henry Ford si Nikola Tesla.

Actorii Teatrului Masca se vor transforma in statui vivante precum: Doamna cu umbrela, Colombiana, Pantoful inflorat, Manechinul, Asteptarea, Talismanul, Sunetele si Frantuzoaicele.

Actorii din Olanda vor prezenta statui vivante precum statuia greceasca, Madonna inlacrimata, Marilyn Monroe, iar cei din China se vor transforma in statui vivante – personaje din piesa ”O noapte furtunoasa” de Ion Luca Caragiale.

Iubitorii de teatru pot alege si spectacolul ”Pe lacul auriu”, de Ernest Thompson, tradus de Radu Beligan si Liviu Dorneanu, regizat de Dinu Cernescu, care se va juca in premiera la Teatrul Bulandra, sambata, de la ora 19.00, la sala Toma Caragiu. Distributia este alcatuita de actorii Virgil Ogasanu, Valeria Ogasanu, Ana Ioana Macaria, Lucian Ifrim si Alin Potop.

”De 50 de ani Kate il iubeste pe Tom, barbatul ei; Claudia, fiica lor, lupta pentru dragostea lui Tom care ar fi dorit un baiat. Billy, copilul bezmetic al lui Bill cauta si el dragostea familiei lui. Bill se va casatori cu Claudia si toate conflictele se vor linisti, acolo, la malul lacului. Spectacolul nostru se vrea o oaza de zambete, de dragoste si de liniste intr-o lume anormala care ne inconjoara. In final cred ca toti am dori sa ramanem acolo, pe malul lacului auriu”, a descries Dinu Cernescu spectacolul.

Cinefilii vor putea viziona in premiera in cinematografele din tara, in acest weekend, comedia”Baywatch”, regizata de Seth Gordon, cu Zac Efron, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Dwayne Johnson si Alexandra Daddario in distributie, si filmul fantastic de actiune ”Wonder Woman”, regizat de Patty Jenkins, cu Gal Gadot si Chris Pine in distributie.

Intre optiunile de petrecere a timpului liber in Capitala se numara si vizitarea Pavilionului de arta Bucuresti - Art Safari 2017, care continua pana pe 18 iunie la Galeriile Kretzulescu. Pretul unui bilet pentru editia din acest an este de 50 de lei, iar cel al unui abonament pentru o luna este de 90 de lei. Programul zilnic este intre 12.00 - 21.00, cu exceptia sambetelor, cand programul este 12.00 - 00.00.

Pavilionul de arta este dedicat expozitiei ”Luchian si independentii”, prilejuita de Centenarul Luchian (1916 - 2016) si cuprinde opere ale artistului din peste 20 de institutii muzeale, dar si din cele mai importante colectii private. Cea mai mare expozitie Luchian din ultimii 50 de ani ofera o privire de ansamblu asupra creatiei “innoitorului picturii romanesti”, facand referire si la gruparea de secesiune artistica ce s-a conturat in jurul personalitatii sale, la sfarsitul secolului al XIX-lea.

Expozitia Centrala a Pavilionului de Arta Contemporana este intitulata ”Notes on a Landscape” si este curatoriata de belgianul Wim Waelput, directorul si fondatorul platformei pentru arta contemporana din Ghent. Expozitia propune o explorare a tipurilor de preocupare artistica reprezentative pentru istoria locala a artei romanesti, punand accent pe factorii identitari si geopolitici.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock.com