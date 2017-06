Cu totii ne dorim sa avem vacante si concediii de vis, iar atunci cand ne reintoarcem la birou, pe langa amintirile frumoase imortalizate, ne putem lauda colegilor cu momentele petrecute departe de birou. De multe ori insa, nu ne atingem telul si ne intoarcem din concediu mai obositi si mai nervosi decat am plecat, potrivit Revista CARIERE.

Potrivit unui studiu realizat in SUA, in anul 2014, angajatii si-au luat doar 51% din zilele libere, in timp ce 15% nu si-au luat nicio zi de concediu. Multi au spus ca erau ingrijorati sa nu ramana in urma cu munca, in timp ce altii doreau sa piarda teren in fata competitiei.

Sursa foto: Revista CARIERE