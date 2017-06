The World Economic Forum a publicat topul tarilor ai caror cetateni traiesc cel mai mult. Studiul a vizat sanatatea oamenilor din toata lumea, potrivit Revista CARIERE .

Potrivit Business Insider, rezultatele s-au bazat pe durata de viata medie calculata in fiecare tara. Conform asteptarilor, tarile mai dezvoltate din punct de vedere economic au si o durata de viata medie mai mare, datorita oportunitatilor de sanatate pe care le ofera. Unele tari cuprinse in studiu au avut rezultate mai slabe din cauza faptului ca problemele de sanatate mentala trag in jos media de viata, pentru ca majoritatea bolilor de acest tip conduc la suicid.

